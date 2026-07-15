Energia limpa ultrapassa 50% da demanda na Índia e expõe novo gargalo da transição

A Índia atingiu neste mês um marco em sua transição energética. Pela primeira vez neste ano, fontes não fósseis responderam por mais da metade da demanda instantânea de eletricidade do país, indicando que a rede elétrica já consegue operar, ainda que por períodos curtos, com predominância de energia livre de combustíveis fósseis.

O recorde foi registrado em 6 de julho, às 11h46 (horário local), quando fontes renováveis, hidrelétricas e usinas nucleares atenderam a 50,2% da demanda de eletricidade da Índia. O patamar foi mantido por cerca de 15 minutos e representa o segundo ano consecutivo em que o país alcança esse nível de participação de fontes não fósseis.

Embora pontual, o episódio é visto como um indicativo da mudança na matriz elétrica da sexta maior economia do mundo e do país mais populoso do planeta. Com uma demanda por eletricidade que deve continuar crescendo nas próximas décadas, a Índia busca expandir sua oferta de energia sem repetir a trajetória de desenvolvimento baseada em combustíveis fósseis.

O avanço também faz parte da estratégia do país para reduzir a dependência de petróleo, gás e carvão importados, sobretudo do Oriente Médio, fortalecendo a segurança energética em um cenário de instabilidade geopolítica.

Energia limpa assume o comando na Índia?

Ao mesmo tempo, o marco revela um novo desafio para a transição energética. À medida que a capacidade instalada de geração solar e eólica cresce, a infraestrutura elétrica passa a ser o principal gargalo para incorporar essa energia ao sistema.

Assim como ocorre no Brasil, a Índia começa a registrar episódios de curtailment, termo utilizado para descrever situações em que usinas eólicas ou solares precisam reduzir a geração por limitações na capacidade de transmissão ou pela falta de sistemas de armazenamento.

Na avaliação de especialistas, esse movimento indica que o país entra em uma fase já observada em economias como Brasil, China e diversos países europeus. Nessa etapa, o desafio deixa de ser instalar novos parques renováveis e passa a ser modernizar a rede elétrica para integrar volumes crescentes de geração variável.

"O fato de a Índia ter atendido mais da metade de sua demanda de eletricidade com energia limpa, ainda que por um breve período, demonstra de forma contundente o que já é tecnicamente possível", afirmou Bruce Douglas, CEO da Global Renewables Alliance (GRA).

Segundo ele, o debate passa agora da viabilidade técnica para a velocidade com que os sistemas elétricos conseguirão operar com energia limpa durante todas as horas do dia, o que exigirá investimentos em armazenamento, flexibilidade da rede e expansão da capacidade renovável.

Impacto no mercado global de carvão

Dados do Council on Energy, Environment and Water (CEEW) mostram que, desde maio, fontes limpas atenderam a mais de 45% da demanda de eletricidade da Índia em mais de 50 dias. Para Disha Agarwal, pesquisadora da instituição, o recorde sinaliza uma mudança estrutural na composição da oferta de energia do país.

Ela afirma que a próxima etapa será ampliar sistemas de armazenamento flexível, ao lado da expansão das energias renováveis em larga escala e da geração distribuída, para que uma parcela maior da demanda noturna também possa ser atendida por eletricidade de baixo carbono.

O avanço, no entanto, não ocorre de forma homogênea. Enquanto o estado de Karnataka gera cerca de 60% de sua eletricidade a partir de fontes não fósseis e chega a atender até 80% da demanda com renováveis em períodos de alta geração, outras regiões, como Bengala Ocidental, Uttar Pradesh e Bihar, ainda permanecem fortemente dependentes do carvão.

Para o mercado internacional, o marco também reforça uma tendência observada nos últimos anos: conforme amplia sua capacidade de geração limpa, a Índia reduz sua necessidade de combustíveis fósseis importados. O movimento tem potencial para alterar a dinâmica do comércio internacional de carvão térmico e consolidar o país como um dos principais protagonistas da transição energética global.