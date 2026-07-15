O envelhecimento global já está afetando a economia da atenção

Consumidores seniores adotam o celular na rotina, impulsionando a chamada silver economy (New Africa)
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Publicado em 15 de julho de 2026 às 15h00.
Por Douglas Souza*
Durante anos, a economia digital foi desenhada com foco quase exclusivo nos consumidores jovens.
Plataformas, marcas e startups concentraram investimentos em entender os hábitos da geração Z e dos millennials, associando o futuro do consumo às novas gerações.
Mas a transformação demográfica global começa a alterar essa lógica.
A China é hoje um dos principais sinais desse movimento.
O país registrou em 2025 o menor índice de natalidade de sua história e já soma mais de 320 milhões de pessoas acima dos 60 anos.
A projeção é que esse grupo ultrapasse 400 milhões na próxima década, impulsionando a chamada “silver economy”.
Segundo estimativas do ecossistema do Chinese Center for Knowledge on International Development (CKGSB), esse mercado já movimenta cerca de 7 trilhões de yuan, o equivalente a aproximadamente R$ 5,2 trilhões, e pode alcançar 30 trilhões de yuan até 2035, cerca de R$ 22 trilhões, representando aproximadamente 10% do PIB chinês.
O envelhecimento populacional deixa de ser apenas uma questão social para se consolidar como vetor estratégico de consumo e crescimento econômico.
O impacto já aparece em diferentes setores.
Empresas de educação, tecnologia, turismo, saúde e entretenimento começam a adaptar produtos e experiências para consumidores maduros, um público que combina maior estabilidade financeira, recorrência de consumo e demanda crescente por conveniência, bem-estar e desenvolvimento pessoal.
A New Oriental, maior companhia de educação privada da China, ilustra essa mudança.
Após anos focada em reforço escolar infantil, a empresa passou a investir em cursos voltados para aposentados, incluindo alfabetização digital, cultura e aprendizado contínuo.
O caso evidencia uma mudança estrutural: a economia digital passa a depender cada vez mais da capacidade de engajar audiências maduras.
Esse cenário também pressiona o mercado publicitário e as plataformas digitais a revisarem métricas historicamente ligadas à velocidade e viralização.
Consumidores acima dos 50 anos tendem a estabelecer relações mais duradouras com marcas, baseadas em confiança, utilidade e credibilidade.
A creator economy acompanha esse movimento.
Influenciadores maduros ganham relevância em segmentos como finanças, saúde, viagens, longevidade e tecnologia, ampliando o espaço para narrativas menos aceleradas e mais conectadas à experiência prática.
Ao mesmo tempo, essa audiência se tornou significativamente mais digital.
Smartphones, pagamentos online, aplicativos e plataformas de conteúdo já fazem parte da rotina de consumidores mais velhos, abrindo espaço para novos modelos ligados à educação contínua, telemedicina e serviços especializados.
Durante muito tempo, o futuro da internet foi associado quase exclusivamente à juventude.
Mas o envelhecimento populacional indica que a próxima grande transformação da economia digital pode nascer justamente da capacidade de compreender e atender consumidores maduros.
*Douglas Souza é CEO do CNEX, plataforma de desenvolvimento executivo e relacionamento estratégico que conecta empresas a insights globais do MIT Sloan, Harvard Business Impact e CKGSB Knowledge. À frente da organização, lidera a estratégia que posiciona a educação executiva como um ativo estratégico para grandes empresas, conectando centros globais de produção intelectual às demandas concretas do ambiente corporativo brasileiro.