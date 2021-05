Positivo traz Renata Battiferro para estreitar relacionamento com mercado

Por Bússola

Como parte da estratégia de fortalecer o relacionamento da companhia com o mercado, a Positivo Tecnologia anunciou seu terceiro reforço neste mês. Além da nomeação de Adriana Muratore como a mais nova integrante independente do Conselho de Administração e da contratação do Rodrigo Guercio como vice-presidente de Mercado Corporativo, Renata Oliva chega à diretoria de Relações com Investidores para contribuir com o objetivo da área de estreitar ainda mais o relacionamento da empresa com acionistas, investidores, órgãos regulatórios, além de agentes que integram a comunidade financeira nacional e internacional.

Renata tem passagens por empresas como Unibanco, Comgás, Smiles, CSU CardSystem e, mais recentemente, na Track & Field, onde trabalhou como Head de RI. Ela também é membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri). Na Positivo Tecnologia, Renata será responsável por transmitir informações sobre a empresa ao mercado. A Positivo Tecnologia negocia ações na Bolsa de Valores B3 desde 2006 com a sigla POSI3.

“A chegada da Renata faz parte da nossa estratégia de fortalecer cada vez mais o relacionamento com o mercado, em um momento em que estamos diversificando nossos negócios e aprimorando a compreensão assim como o acompanhamento dos principais indicadores da Companhia”, diz Caio Gonçalves de Moraes, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Positivo Tecnologia.

