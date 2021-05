Adriana Muratore é nova nova integrante do conselho da Positivo

Por Bússola

Os acionistas da Positivo Tecnologia aprovaram no último dia 30 o nome de Adriana Muratore como a mais nova integrante independente do Conselho de Administração da companhia. Formada pela EASP-Fundação Getúlio Vargas em Administração, Adriana tem MBA pela FIA/USP e pela Vanderbuilt University, além de AMP (Advanced Management Program) pelo INSEAD.

Sua experiência em consumo e varejo, com passagem por Carrefour, Walmart, Unilever e Hypermarcas, coincide com o novo momento dos negócios da Positivo, com foco em computadores no segmento consumer. “A eleição da Adriana reflete a busca constante da companhia pelo avanço e diversificação dos negócios, assim como pelo aprimoramento da governança corporativa”, afirma Alexandre Dias, presidente do Conselho de Administração da Positivo Tecnologia.

Adriana compõe um time de nove conselheiros. Além de Alexandre Dias, o Conselho de Administração é composto pelo CEO, Hélio Rotenberg, Giem Raduy Guimarães, Rodrigo Cesar Formighieri, Samuel Ferrari Lago e Rafael Moia Vargas. Também fazem parte do conselho, os executivos Marcel Malczewski e Roberto Pedote, eleitos em janeiro deste ano. Dentre os integrantes, quatro são conselheiros independentes: Alexandre Dias, Marcel Malczewski, Roberto Pedote e, agora, Adriana Muratore.

