Rodrigo Guercio assume vice-presidência de Mercado Corporativo da Positivo

A Positivo Tecnologia acaba de contratar um novo vice-presidente para Mercado Corporativo: Rodrigo Guercio. O executivo deve estruturar uma nova área na empresa para atender soluções de hardware, software e serviços às necessidades de computação de empresas de todos os portes.

Rodrigo tem experiência em gestão de produtos, vendas e operações em empresas multinacionais de tecnologia como Dell, AMD e HP. Em sua última função, foi o principal executivo no Brasil da unidade de negócios de data center da Lenovo.

O segmento corporativo, foco da atuação do novo VP, mantém tendência de alta demanda iniciada em 2020, impulsionada pelo trabalho home office.

A Positivo anunciou há poucos dias receita de R$ 809 milhões no primeiro trimestre de 2021, crescimento de 85% em relação ao ano passado. O segmento Corporativo teve, no mesmo período, aumento de 13% no faturamento.

“A vinda do Guercio demonstra a importância do segmento Corporativo em nossa estratégia, no cenário em que estamos com nova organização na estrutura de negócios, além de mercado aquecido devido à demanda por soluções de tecnologia”, diz Hélio Rotenberg, presidente da Positivo Tecnologia.

