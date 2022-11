Pós COP-27, Good Karma Ventures debate as perspectivas para o Net Zero

A Good Karma Ventures, gestora de investimento de impacto, promove no próximo dia 1° de dezembro, quinta-feira, às 9 horas, o webinar “As Perspectivas para o Net Zero após a COP-27”. Com transmissão aberta ao público, de forma online e gratuita, o objetivo central do evento é debater os temas-chave apresentados na conferência do clima no Egito, comentar as decisões e as implicações dos acordos firmados, além de destacar os caminhos para tirá-los do papel.

O webinar contará com a grandes nomes da pauta climática nacional como Marco Antônio Fujihara, coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e Fundador da Infrapar Capital Partners e EcoFix Securities, Marcos Jank, professor de Agronegócio Global no Insper e Raphael Falcioni, sócio da GK, que será o moderador do evento. Ao final da conversa entre os especialistas, os espectadores poderão fazer perguntas sobre os assuntos falados na transmissão.

Todos os palestrantes estavam pessoalmente presentes e envolvidos em discussões importantes na COP e vão trazer para a conversa os destaques do evento, além das suas percepções para o atingimento das metas traçadas nos acordos de clima. “A COP-27 foi tratada como a COP das oportunidades e muito se falou sobre transformar os discursos em ações, a fim de cumprir os acordos firmados. É de extrema importância a discussão sobre as mudanças climáticas e seu impacto global, mas mais do que debater é preciso agir, e rápido. Diante dessa necessidade pulsante, o setor privado desempenha um papel muito importante e nos propomos a encontrar caminhos práticos para destravar e financiar projetos que levem ao cumprimento das metas”, afirma Raphael.

