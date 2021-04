Por que não abrir o comércio mais horas, em vez de menos?

Um problema adicional de viver, e governar, numa pandemia em ambiente politicamente contaminado pela luta sem princípios entre facções é a dificuldade de encontrar espaço para debater os assuntos com alguma racionalidade.

Um caso bastante concreto são as restrições à abertura do comércio. A rotina tem sido autorizar o comércio a reabrir, mas em horários mais limitados. Na teoria, isso deveria reduzir o acúmulo de pessoas e portanto as aglomerações, inclusive no transporte.

Na prática, parece estar acontecendo o contrário. E uma hipótese razoável para isso é matemática. Dada uma certa população e uma certa oferta de serviços comerciais, quanto menos horas houver de comércio aberto, mais gente buscará os estabelecimentos ao mesmo tempo.

E mais gente precisará acessar o transporte coletivo ao mesmo tempo.

Não seria melhor estender, em vez de restringir, o horário de funcionamento de lojas, mercados e supermercados? O que também eventualmente poderia ajudar a expandir a oferta de empregos no setor.

*Alon Feuerwerker é analista político da FSB Comunicação

