Podcast A+: Dois meses da CPI da Covid

O novo episódio do Podcast A+ debate a CPI da Covid, instalada há dois meses no Senado e que entra agora em uma nova fase, com a passagem de diversos personagens de testemunhas para investigados. Nesta semana, a comissão aprovou a lista, apresentada pelo relator Renan Calheiros, com 14 nomes que passam à condição de investigados.

Entre eles estão o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; o antecessor, Eduardo Pazuello; o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; e o ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten. Também fazem parte da relação nomes que, segundo integrantes da CPI, fariam parte de um suposto “gabinete paralelo” para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Renan disse que a lista deve aumentar e será atualizada semanalmente.

O contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa para aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, a mais cara comprada pelo governo brasileiro, tornou-se alvo de investigação criminal do Ministério Público e é hoje um dos focos da Comissão Parlamentar.

Representantes de empresas de tecnologia, como Facebook, Google e Twitter, também estão na mira dos senadores para serem ouvidos em breve sobre a disseminação de notícias falsas da pandemia nas plataformas. E a convocação de governadores ao colegiado – defendida por apoiadores de Bolsonaro - foi suspensa pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal.

Enquanto a CPI investiga as ações federais no combate à Covid-19, a doença não dá trégua no país, que já superou a triste marca de meio milhão de mortos. O contágio tem se acelerado nas últimas semanas, com o aumento de casos e óbitos.

Uma boa notícia no meio dessa tragédia é que a vacinação avança: a média móvel de doses aplicadas tem crescido e, na semanada passada, ultrapassamos pela primeira vez, desde o início da campanha de imunização, o número de 2 milhões de vacinas num único dia. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que todos os adultos no país receberão uma primeira dose de imunizante até setembro.

O A+ analisa os dois primeiros meses da CPI da covid, seus resultados até agora e os principais impactos políticos, e ainda discute os novos números da pandemia no Brasil. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reúne o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski, e os analistas políticos Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

