Podcast A+: Aldo Rebelo e a construção inacabada do Brasil

O novo Podcast A+ traz uma entrevista da Bússola com Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma e ex-presidente da Câmara dos Deputados, sobre o seu novo livro “O Quinto Movimento: propostas para uma construção inacabada”, pela Jornal JÁ Editora.

A publicação é uma coletânea de ensaios que propõem debater o Brasil - sua história, sua formação e principalmente seu futuro. Rebelo conduz o leitor a reflexões sobre as iniciativas necessárias para a retomada da construção inacabada do país, chamada por ele de Quinto Movimento, já que, até o momento, quatro movimentos históricos teriam marcado a construção do Brasil.

Para o ex-ministro, alguns pontos são fundamentais neste projeto de país pós-pandemia: a centralidade da questão nacional, como forma de proteger os direitos básicos e a dignidade dos brasileiros; a retomada do desenvolvimento, como meio de derrotar a crise econômica e social; a redução das desigualdades, como caminho para coesão da sociedade; e o compromisso com a democracia, como acordo possível para a solução das contradições e dos desequilíbrios.

No bate-papo, Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, e o analista político Alon Feuerwerker, conversaram com Aldo Rebelo sobre desafios e oportunidades do Brasil.

