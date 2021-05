Podcast A+: Bolsonaro x Lula em 2022 – o que revelam as últimas pesquisas?

O novo Podcast A+ debate a corrida presidencial do ano que vem e os números das últimas pesquisas de intenção de voto. O que mostram os levantamentos a um ano e quatro meses das eleições de 2022?

Diferentes institutos indicam um cenário polarizado entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, com uma crescente vantagem para o petista. Os dois lideram com folga o ranking em relação aos demais candidatos, todos embolados e sem atingir dois dígitos nas pesquisas.

Além de analisar os levantamentos mais recentes e o desempenho dos principais concorrentes na disputa pelo Planalto, o episódio discute o potencial de voto dos candidatos do chamado centro, que buscam estratégias para fazer frente à polarização entre Lula e Bolsonaro. E destaca ainda outros números que têm impacto na corrida eleitoral: as estatísticas de Covid-19 no país e as projeções para a economia brasileira.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reúne o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski, e os analistas políticos Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

