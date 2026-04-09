Projeto testa transporte multimodal e reduz 5 mil toneladas de CO2

A economia brasileira expandiu junto ao asfalto das rodovias, mas agora os esforços de descarbonização exigem que o transporte de cargas seja repensado. O modal rodoviário, que outrora impulsionou o setor automobilístico, agora impulsiona as mudanças climáticas:

Ele domina 67% dos transportes, segundo Observatório Nacional de Transporte e Logística

É responsável por 92% das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs) , segundo a CNT durante a COP 30.

É possível abandonar o modal rodoviário? Não. Atrás dele, em termos de uso, encontra-se o ferroviário, que abarca 21% dos transportes de carga, mas ainda depende de anos de investimento público antes de tornar-se alternativa sólida.

O mesmo vale para a cabotagem e outros modais, mas com um resultado promissor, de redução de 5 mil toneladas de CO2 na sua operação, a produtora de alumínio Alcoa e a operadora de serviços logísticos Brado testaram uma outra alternativa para a descarbonização: a logística multimodal.

Modelo logístico foi testado no transporte de alumínio

Como o nome indica, a logística multimodal consiste na utilização de mais de um modal de transporte de cargas, calculando percurso e melhor roteiro para redução de emissões, custos e conservação da eficiência da operação.

A iniciativa da Brado e da Alcoa teve início em julho de 2025, quando a nova rota multimodal foi inaugurada. A operação realiza o transporte de lingotes de alumínio da Alcoa produzidos na Alumar, consórcio gerenciado pela empresa no Maranhão, para clientes no estado de São Paulo.

Ela integra os modais rodoviário e ferroviário, tendo a Ferrovia Norte-Sul como eixo principal, conectando Davinópolis (MA) a Sumaré (SP) ao longo de mais de 2.700 quilômetros.

O percurso logístico tem início em São Luís (MA),

Segue para Davinópolis (MA),

Percorre a Ferrovia Norte-Sul até Sumaré (SP),

A partir daí abastece clientes industriais em São Paulo e Minas Gerais.

Já foram realizadas 13 viagens que movimentaram 884 contêineres e 22,5 toneladas mil toneladas de produtos. Para as empresas, os dados consolidam os parâmetros operacionais, modelagens e ganhos logísticos para a formalização do contrato agora anunciado.

“Operações como essa mostram como a multimodalidade é decisiva para destravar competitividade no Brasil. Ao unir ferrovia e rodovia de forma integrada, conseguimos oferecer uma logística mais eficiente, segura e sustentável, alinhada às demandas industriais e a necessidade de soluções com previsibilidade operacional e menor impacto ambiental possível”, destaca Luciano Johnsson, CEO da Brado.

Além da descarbonização, segurança e competitividade

Para as empresas parceiras, a operação comprova a viabilidade de estabelecer corredores ferroviários regulares para cadeias de suprimentos industriais complexas, tradicionalmente sensíveis a atrasos, questões de segurança, interrupções no fornecimento e volatilidade tarifária.

Os lingotes, com peso médio de 1,1 toneladas por unidade, exigem rigorosos padrões de embalagem, rastreabilidade e segurança, além de planejamento antecipado para a ocupação de contêineres e a gestão dos terminais.

Esse modelo busca mitigar riscos operacionais, reduzir a volatilidade nos prazos de entrega e fortalecer a resiliência das cadeias produtivas, atributos cada vez mais determinantes nas decisões de investimento industrial.

“O modelo logístico representa um avanço estrutural na forma como o alumínio é transportado por longas distâncias no Brasil. Isso contribui para um transporte de cargas com menores emissões, rigorosos padrões de segurança e maior eficiência ao longo de toda a cadeia de valor, ao mesmo tempo em que fortalece a resiliência e a competitividade de nossos negócios”, conclui Mateus Tiraboschi, vice-presidente global de Compras e Transporte da Alcoa.