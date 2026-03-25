Lula anuncia fábrica de trens em SP e critica ausência de Tarcísio: 'Lamento profundamente'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda oficial nesta quarta-feira, 25, em cidades do interior de São Paulo, com compromissos em Gavião Peixoto, Araraquara e São Carlos. A programação incluiu anúncio de investimentos industriais e participação em eventos ligados ao setor aeroespacial e ferroviário.

Pela manhã, Lula esteve no Aeródromo da Embraer, empresa brasileira do setor aeronáutico, na unidade de Gavião Peixoto, onde participou da apresentação do primeiro caça F-39 E Gripen montado no Brasil. Em seguida, no município de Araraquara, o presidente anunciou a instalação de uma fábrica de trens da CRRC Brasil Equipamentos Ferroviários, subsidiária de um grupo chinês do setor ferroviário.

Durante o evento, Lula mencionou a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e citou o volume do investimento previsto. O projeto da nova unidade industrial está estimado em cerca de R$ 7 bilhões.

"Eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Ele poderia falar, falar o que ele quisesse, agradecer ou não agradecer, mas estivesse aqui. Porque é um investimento de quase R$ 7 bilhões para São Paulo. Não é pouca coisa, não. É um investimento de R$ 7 bilhões para gerar emprego, trazer tecnologia, trazer modernidade, inclusive para atender os trens que vão ser feitos em São Paulo", declarou.

Em seu discurso, o presidente acrescentou: "Então, eu estou aqui para dizer para vocês: esperem, porque este ano é o ano que a verdade vai ter que derrotar a mentira nesse país".

A fábrica da CRRC será instalada nas antigas dependências da montadora Hyundai, localizadas às margens da rodovia Antônio Machado Sant’Anna. A expectativa é de início das operações no segundo semestre de 2026. No mesmo evento, foi formalizada uma linha de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), destinada à viabilização do empreendimento.

A agenda contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, além de outras autoridades.

O investimento prevê geração de empregos e incorporação de tecnologia na produção ferroviária no estado. Durante o discurso, Lula associou o projeto à modernização do transporte e à expansão da indústria nacional.

Ampliação na saúde e agenda aeronáutica

Após a passagem por Araraquara, Lula seguiu para São Carlos, onde anunciou, ao lado do ministro Alexandre Padilha, a ampliação do Hospital Universitário da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos.

Antes disso, em Gavião Peixoto, o presidente participou de agenda relacionada à Embraer, com foco em projetos aeronáuticos, incluindo o lançamento de uma aeronave supersônica desenvolvida no país.

A programação no interior paulista inclui ainda visita às instalações da LATAM Airlines, companhia aérea que opera na América Latina, também em São Carlos, para anúncio de aquisição de aeronaves produzidas pela Embraer.