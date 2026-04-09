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Ferrovias chinesas transportam mais de 1 bilhão de passageiros em 2026

Setor apresentou alta de 5,5% no primeiro trimestre de 2026 em relação com o ano passado

Trem-bala em Taiwan

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 9 de abril de 2026 às 16h53.

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As ferrovias da China transportaram 1,133 bilhão de passageiros entre janeiro e março de 2026, alta de 5,5% sobre o mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados pelo China State Railway Group nesta quinta-feira, 9.

A rede operou em média 12.072 trens por dia no trimestre, crescimento de 7,1% em relação a 2025.

Para sustentar o volume, as autoridades coordenaram a capacidade entre linhas de alta velocidade e ferrovias convencionais com ajustes dinâmicos nos planos de operação.

Entre as medidas adotadas no período estão a expansão do serviço de "vagão silencioso" para mais de 8 mil trens de alta velocidade, a reserva de passagens por telefone para passageiros idosos e o reembolso gratuito para compras equivocadas de bilhetes. O projeto "Viajar leve", que dispensa o transporte manual de bagagens, chegou a 111 estações.

No trimestre, a malha ferroviária também operou 627 trens turísticos temáticos, entre eles o "Panda Express" e o "Dreaming the Silk Road", com pacotes voltados ao turismo de inverno e ao público idoso.

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