Para o Dia das Mães, estas marcas apostaram nos presentes de última hora

O Dia das Mães amadureceu e se tornou um momento de alta performance no calendário comercial.

Com crescimentos anuais constantes em volume de pedidos, a data deve movimentar R$ 17 bilhões em 2026, segundo a Abecs/Datafolha.

Essa relevância provocou uma mudança de mentalidade: o que as empresas brasileiras fazem para conquistar o consumidor hoje vai muito além do desconto.

Trata-se de antecipar estratégias que entreguem diferenciais reais na decisão de compra.

Inovação na cozinha com Arno e Rochedo

Arno e Rochedo, marcas reconhecidas por eletroportáteis e utensílios com alta durabilidade, acreditam que a tecnologia deve ser uma ponte para o bem-estar.

Para este Dia das Mães, as marcas apresentam uma curadoria de produtos inteligentes que resolvem a rotina com eficiência e design.

O objetivo é permitir que as pessoas dediquem seu tempo ao que importa. Para celebrar, o site oferece 20% de desconto com o cupom “DIADASMAES”.

Experiência gastronômica no Burger King

O Burger King preparou uma ação especial, intitulada “Lugar de rainha é no BK”. Entre os dias 1º e 10, a marca oferecerá ofertas exclusivas no app.

As promoções são válidas para compras no balcão, totens ou BK Drive nas lojas participantes em todo o Brasil. Confira os combos:

1 Sundae + 1 Batata Frita Média por R$ 12,90;

1 Combo Whopper com Batata Pequena e Refri por R$29,90.

Beleza e autocuidado na Sephora Brasil

As marcas exclusivas da Sephora sugerem uma curadoria reunindo KAYALI, Glow Recipe, Sol de Janeiro, Rare Beauty e Laneige.

A seleção transita entre fragrâncias, skincare de alta performance e maquiagem multifuncional, criando uma jornada de autocuidado para o consumidor.

Os produtos atendem diferentes perfis, valorizando o bem-estar e transformando o cuidado diário em um gesto de carinho e conexão.

Tecnologia e durabilidade com smartphones OPPO

Para o Dia das Mães, a OPPO reúne ofertas em smartphones das linhas A e Reno, com foco em custo-benefício e design.

O OPPO A6t 4G aparece por R$ 799 à vista no PIX no site oficial e no Mercado Livre até 15 de maio, com foco em uso contínuo.

Estratégias digitais: Magalu e Shopee

No Magazine Luiza, as ofertas são válidas até 11 de maio, com destaque para o OPPO Reno14 F Edição Dark Side.

A versão inspirada em Star Wars sai por R$ 2.699 à vista. Já o OPPO A6 Pro oferece câmera de 50 MP e bateria para dois dias.

A marca também estreia na Shopee com vouchers promocionais, oferecendo até 30% de desconto e parcelamento em 12x sem juros.

Ri Happy: o valor do tempo compartilhado

A Ri Happy estrutura uma estratégia para se posicionar como parte ativa da experiência entre mães e filhos, não apenas como intermediária.

A campanha, até 10 de maio, foca no valor do tempo compartilhado. A marca entende que o presente, por si só, já não sustenta a relevância da data.

Isso inclui oficinas de fotografia, ativações com LEGO Botanicals e áreas de descanso integradas à brinquedoteca Divertudo.

Proteção e benefícios com a BB Seguros

A BB Seguros lança uma ação que une proteção financeira e benefício imediato para o consumidor.

Na contratação do Seguro pra Vida (prêmio mínimo de R$ 1.200), o cliente recebe 10% do valor em voucher de compras, limitado a R$ 500.

Válida de 5 a 10 de maio de 2026, a ação é cumulativa com a campanha Cliente + Premiado, oferecendo cupons em dobro.

A Vivara aposta em coleções especiais

Para o Dia das Mães, a Vivara, maior joalheria da América Latina, apresenta quatro novas coleções, Fiore, Solei, Orbis e Raia, com design 100% brasileiro e inspiradas em elementos da natureza e do universo.

Sob o mote Traduza seu amor, a campanha é estrelada por Gisele Bündchen e dirigida por Giovanni Bianco, e reforça o significado emocional de presentear com uma joia. As coleções estão disponíveis nas lojas Vivara e no site vivara.com.br a partir do dia 16 de abril.

Para o Dia das Mães, a Life by Vivara, marca referência em joias colecionáveis no Brasil, apresenta dois lançamentos — Lunar e Galaxy — sob o mote Ela presente a cada momento. A campanha é estrelada por Marina Ruy Barbosa e aposta no all jeans como estética da temporada.

Como parte da estratégia, a marca promove no dia 23 de abril uma ativação inédita no Shopping Ibirapuera, com Marina e sua mãe Gioconda protagonizando uma vitrine viva. As coleções estão disponíveis nas lojas Life by Vivara e no site vivara.com.br a partir do dia 16 de abril.