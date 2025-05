Dia das mães: 10 mensagens para celebrar e emocionar

Dia das Mães é uma das datas mais significativas do calendário brasileiro, e homenagear essas mulheres com palavras de afeto é um gesto simbólico que reafirma laços familiares. Quando acontece o dia das mães? [grifar]O dia das mães é comemorado em todos os anos no segundo domingo de maio, o que significa que em 2025 será no dia 11 de maio.

Veja a seguir 10 frases para comemorar o dia das mães:

Em comum, os textos reconhecem o papel estruturante das mães no cotidiano e no desenvolvimento de filhos e filhas.

“Mãe, se hoje sou o que sou, devo tudo isso a você. Feliz Dia das Mães!” é uma das mensagens que sintetizam esse sentimento.

A seguir, confira as 10 mensagens selecionadas para o Dia das Mães:

“Mãe, não existem palavras suficientes para agradecer por tudo o que você faz. Você é a razão do meu sorriso, a força que me levanta e o amor que me guia.”

“Ser sua filha é um privilégio, mãe. Cada dia ao seu lado é uma lição de amor e dedicação.”

“Mãe querida, você é a luz que ilumina meu caminho, a força que me sustenta e o amor que me enche de felicidade.”

“Obrigado por ter me dado a vida, mãe, e por continuar tendo paciência para lidar comigo diariamente!”

“Mãe, se hoje sou o que sou, devo tudo isso a você. Feliz Dia das Mães!”

“Você é a razão da minha existência e o exemplo que quero seguir. Agradeço a Deus todos os dias por ter você na minha vida.”

“Hoje celebramos a rainha da família. Mãe, o seu amor é o alicerce de tudo nesta casa.”

“Mãe, teus braços sempre se abrem quando preciso de um abraço. Teu coração sabe compreender quando preciso de uma amiga.”

“Uma das minhas maiores sortes na vida é ser teu filho! Você me inspira, mãe! Feliz Dia das Mães.”

“Mãe, nunca vou conseguir dizer tudo o que você significa para mim. Mas saiba que precisaria de um novo dicionário só para expressar tudo que tenho para te agradecer!”

Função simbólica e social da homenagem

Mais do que uma formalidade, o ato de homenagear as mães contribui para reconhecer o trabalho não remunerado e muitas vezes invisível que elas desempenham. A data, apesar de associada ao comércio, tem um papel na valorização afetiva e cultural da figura materna.