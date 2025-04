Os planos da ‘adtech’ que já tem 80% dos clientes na América Latina e quer crescer ainda mais

Com presença em mais de 40 países, a Topsort, plataforma global de retail media, tem como cliente cerca de 80% dos grandes varejistas da América Latina. Ela movimenta um GMV (Gross Merchandise Value) superior a US$100 bilhões na região, que inclui Brasil, México e demais países latino-americanos.

O passo mais recente da adtech para expandir sua presença na América Latina foi trazer Diego Bonna, fundador da Newtail – adquirida pela VTEX – como novo head da Topsort Ad Network na América Latina.

Além da nominação, a empresa também dará foco à consolidação de parcerias com grandes varejistas e na ampliação da presença em mercados como Estados Unidos e Europa.

Quem é Diego Bonna?

Além de ter fundado a adtech especializada em soluções de monetização digital para o varejo e ter atuado recentemente na operação da Rappi no Brasil, Bonna acumula mais de 15 anos de experiência em vendas, publicidade e bens de consumo.

A presença da Topsort no Brasil

No país desde 2024, a Topsort já atende grandes varejistas como Magalu, Decolar, Ambev e Lojas Renner, e prevê novos investimentos para fortalecer sua operação. A empresa já captou mais de US$30 milhões em aportes, sendo US$12 milhões provenientes de investidores brasileiros, com o objetivo de acelerar o crescimento no mercado latino-americano.

Diego Bonna ficará baseado em São Paulo, liderando uma equipe local de 30 profissionais. Em linha com os planos de expansão, a Topsort prevê continuar ampliando sua equipe regional.

“É uma felicidade muito grande entrar para a maior plataforma na América Latina e quem tem o produto mais completo no mercado. Minha visão é construir pontes entre anunciantes e agências com nosso ecossistema para criar o futuro do retail media na América Latina. O investimento em rede não é apenas uma estratégia, mas sim o caminho definitivo para o melhor retorno aos anunciantes”, afirma o executivo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube