Opinião: setores de Petróleo e Gás têm oportunidade bilionária com inteligência artificial

O setor de petróleo e gás vive um momento de transformação. Diante de margens cada vez mais apertadas, volatilidade nos preços, exigências regulatórias e a necessidade de operar com máxima eficiência e responsabilidade socioambiental, as empresas dessas áreas que não incorporarem inovação arriscam perder competitividade e espaço no mercado.

Nesse cenário, a Inteligência Artificial surge como a alavanca estratégica capaz de redefinir a competitividade do setor. Este é o momento de investir, com governança e visão de longo prazo, em um movimento que, em escala global, já representa um mercado em expansão e de valor bilionário.

A ascensão da IA no setor de petróleo e gás

A inteligência artificial deixa de ser apenas uma promessa tecnológica para se tornar um recurso essencial de negócio. De acordo com um estudo da Ernst & Young (EY), cerca de 92% das empresas de óleo e gás no mundo investem ou pretendem investir em IA em cinco anos. Além disso, 50% dos executivos que participaram do estudo já estão usando essa tecnologia para resolver desafios em suas organizações. Isso demonstra que a tecnologia vem ganhando protagonismo na busca por eficiência operacional, redução de custos, maior segurança e alinhamento às metas ESG (Environmental, Social and Governance).

Aplicações práticas e desafios da implementação

As aplicações da IA no setor de petróleo e gás são inúmeras, mas principalmente podemos citar a tecnologia para automação de processos. O processo de implementação de IA não é algo instantâneo. Ele exige tempo para coleta e preparação de dados, treinamento de modelos, integração com sistemas, capacitação da equipe e o desenvolvimento de uma cultura interna orientada a dados. Além disso, é necessário avaliar cuidadosamente a infraestrutura tecnológica existente e definir prioridades claras para os primeiros casos de uso.

O sucesso da adoção da IA depende de uma combinação de fatores: investimento em tecnologia, comprometimento da liderança, envolvimento das áreas de negócio e uma gestão eficiente da mudança. As empresas que estruturarem esse processo de forma planejada e com visão de longo prazo terão condições de acelerar os benefícios e obter ganhos significativos em diversas áreas.

Projeções de crescimento global e oportunidades para o Brasil

Segundo uma previsão da plataforma Statista, mais de 825 milhões de pessoas adotarão ferramentas de IA até 2031, elevando o número total de usuários para 1,1 bilhão. Estamos diante de uma oportunidade bilionária, tanto em valor de mercado quanto em geração de eficiência, sustentabilidade e crescimento.

A inteligência artificial já está transformando o setor de petróleo e gás em todo o mundo, e o Brasil tem tudo para ser protagonista desse movimento. As empresas que souberem enxergar essa oportunidade e derem os primeiros passos estarão, não apenas fortalecendo sua posição no presente, mas também construindo as bases para um futuro mais eficiente.

*André Sih é Founder & Managing Partner da Fu2re.

