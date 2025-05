Opinião: o e-mail marketing ainda é o maior segredo para vender mais!

Por Livia Menna Barreto Ribeiro*

Apesar de muitas previsões sobre o “fim do e-mail”, o e-mail marketing continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para atrair e fidelizar clientes. Seu papel na retenção e aquisição de clientes é tão relevante que ele se mantém como o canal com o maior retorno sobre investimento (ROI) entre todas as mídias digitais. Por quê? Porque o e-mail oferece uma comunicação direta, personalizada e altamente eficaz com o público.

A importância da segmentação e personalização

O e-mail marketing permite segmentar sua base de contatos com precisão, oferecendo conteúdos, promoções e condições exclusivas que realmente interessam a cada perfil de cliente. Ele é uma ferramenta extremamente versátil: pode ser usado para enviar ofertas, atualizações de pedidos, resumos semanais, newsletters e mensagens personalizadas – tudo isso de forma instantânea.

E não se trata apenas de percepção. Uma pesquisa da WBR Digital em parceria com a Emarsys, realizada com 254 profissionais de varejo dos Estados Unidos, reforça essa relevância ao revelar que 81% dos entrevistados afirmaram que o e-mail marketing foi decisivo na aquisição de novos clientes, enquanto 80% consideraram esse canal fundamental para reter os clientes atuais. Outros meios, como a busca orgânica (com 62% de destaque na aquisição e 36% na retenção) e as redes sociais (com 51% e 44%, respectivamente), também foram bem avaliados, mas nenhum superou a eficiência do e-mail marketing nas duas frentes.

E-mail marketing impulsiona aquisição e retenção

1. Foco na conversão

O e-mail marketing é altamente orientado à conversão. Cada campanha pode ser estruturada com calls-to-action (CTAs) claros e objetivos que direcionam o cliente a uma página de vendas, formulário ou oferta. Expressões como “compre agora”, “últimas unidades” ou “por tempo limitado” geram senso de urgência e aumentam as taxas de clique e conversão. O uso de emojis no assunto do e-mail também eleva a taxa de abertura, trazendo mais tráfego qualificado para seu funil de vendas.

2. Segmentação inteligente da base

Segmentar sua base de contatos é essencial para oferecer mensagens que realmente façam sentido. Algumas ferramentas permitem criar segmentações por interesses, comportamento de compra, localização ou histórico de interações. Assim, você pode enviar promoções específicas para leads ainda em fase de consideração ou condições especiais para clientes fiéis, aumentando a relevância de cada disparo.

3. Personalização que conecta

Campanhas personalizadas geram mais engajamento. Um estudo da Evergage mostra que 67% das empresas personalizam seus e-mails e obtêm melhores resultados com isso. Adicionar o nome do cliente, enviar felicitações no aniversário ou oferecer produtos com base em suas últimas compras são formas simples, mas poderosas, de criar conexão.

4. Automação de campanhas

Automatizar os envios é essencial para escalar sua estratégia. Com ferramentas de automação é possível programar mensagens baseadas no comportamento do cliente, como:

E-mails de boas-vindas



Lembretes de carrinho abandonado



Follow-ups pós-compra



Campanhas de reengajamento



Além de poupar tempo, a automação aumenta a relevância do conteúdo entregue, melhorando a experiência do cliente.

Retenção, segmentação e personalização

Reter clientes é mais econômico e estratégico do que conquistar novos. Segundo a famosa regra de Pareto, 80% da receita de um negócio costuma vir de 20% dos clientes existentes. E conforme afirma Philip Kotler, conquistar um novo cliente pode custar até sete vezes mais do que manter um atual.

O e-mail marketing é o canal ideal para desenvolver esse relacionamento contínuo. Com ele, você mantém o cliente informado, engajado e satisfeito – três pilares da fidelização. A automação e a personalização contribuem diretamente para esse objetivo, mantendo a marca sempre presente de forma relevante.

Não adianta ter uma mensagem bonita se ela não for relevante para quem a recebe. A segmentação e a personalização garantem que o conteúdo certo chegue à pessoa certa no momento ideal. Um bom exemplo disso é o clássico e-mail de carrinho abandonado. Mas você pode ir além: se o cliente demonstrou interesse por produtos esportivos, por que não sugerir acessórios complementares ou ofertas personalizadas?

Esse cuidado na comunicação gera mais valor percebido, aumenta a taxa de conversão e fortalece o vínculo com a marca. Portanto, implementar estratégias como segmentação, personalização e automação é essencial para alcançar resultados consistentes.

*Livia Menna Barreto Ribeiro é Diretora de Marketing da Dinamize, plataforma completa em automação e e-mail marketing.

