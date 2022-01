Trends: Saiba como usar o e-mail marketing para alcançar os seus clientes

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Quem apostou que o e-mail seria uma ferramenta de marketing ultrapassada em 2022, perdeu feio.

O e-mail marketing é uma maneira eficaz para as marcas alcançarem seus clientes, quando usado corretamente.

De acordo com a The Radicati Group, empresa que fornece pesquisas detalhadas e qualitativas sobre e-mail, o número total de mensagens via correio eletrônico aumentou substancialmente desde 2017 e a projeção para 2022 é estimada em surpreendentes 333,2 bilhões de envios.

Esse número já nos dá uma boa pista sobre este importante canal de relacionamento.

Newsletter, promoções, posts de blog, divulgação de produto e marca, são algumas das muitas utilizações do e-mail marketing. Fundamental que os dados estejam limpos, precisos e atualizados para que as empresas não caiam na lista negra, entre outras armadilhas, quando usado de maneira incorreta.

Para um bom uso dessa estratégia, é necessário que se conheça o cliente. Uma boa relação faz com que ele abra e-mails e interaja com seu conteúdo.

É por isso que, cada vez mais, os aplicativos para disparo são utilizados. Eles fazem um melhor trabalho do que um sistema de CRM porque foram criados para isso: entregar aos destinatários pretendidos.

Quando e-mails são enviados indiscriminadamente, provavelmente são sinalizados como spam. Atualmente é muito mais fácil reconhecer quando o remetente ou servidor é desconhecido.

Campanhas eficazes têm de conter informações precisas e coordenadas.

O envio de e-mail marketing, quando orquestrado em vários outros canais, é assertivo e seguro.

Uma marca que o utiliza com inteligência, ganha pontos com o cliente porque fixa a sua imagem de credibilidade.

Redes sociais são essenciais para toda e qualquer empresa, mas elas mudam, se reinventam e, vez ou outra, saem do radar.

E-mail não.

Com o tempo, as empresas criam laços fortes com seus clientes por meio desse canal, o que traz a possibilidade de melhorar seus negócios. Quanto mais a marca conhecer seu cliente, mais chance de apostar em uma comunicação que conversa, entende as expectativas e corresponde ao que é esperado.

Aprender a utilizar essa ferramenta é, por mais incrível que pareça, estar à frente, de uma maneira sólida e crível, de qualquer concorrente.

Use com moderação e criatividade!

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

