Opinião: o Brasil vive de endividamento coletivo

Por Olívia Flôres de Brás*

O Brasil já ultrapassou o ponto em que a inadimplência pode ser tratada como um problema individual, porque ela passou a integrar o próprio funcionamento do crédito no país.

Os dados mais recentes da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que apontam 80,2% das famílias endividadas em fevereiro de 2026, mostram mais do que pressão sobre o orçamento doméstico.

Revelam um cenário em que o dinheiro financiado deixou de cumprir sua função central de impulsionar consumo, investimento e expansão econômica de forma equilibrada, passando a carregar, desde a origem, um risco estrutural que encarece o acesso a recursos.

Nesse sistema, o impacto do não pagamento não permanece concentrado em quem atrasa ou deixa de honrar compromissos, ele se espalha pelo mercado e alcança também quem mantém suas obrigações em dia.

O Risco Estrutural e o Preço do Dinheiro

Esse movimento foi se consolidando ao longo dos últimos ciclos econômicos, até se tornar parte da mecânica do crédito no país.

O risco, que deveria ocupar um espaço excepcional, passou a ser tratado como condição recorrente da operação, interferindo diretamente na formação do preço e tornando mais caro um instrumento que, em tese, deveria ampliar capacidade de consumo e planejamento.

Os dados do Banco Central ajudam a dimensionar esse quadro. O endividamento das famílias já se aproxima de 49,8% da renda anual, um patamar que reduz a margem de ajuste e encurta o espaço para qualquer organização financeira mais estável.

Nesse nível, o financiamento deixa de funcionar como apoio pontual e passa a atuar como complemento de renda, cobrindo o que o salário já não absorve.

Além da Falha de Comportamento

“Com frequência, esse quadro ainda é reduzido a uma suposta falha de comportamento, com explicações centradas em excesso, impulso, descontrole ou falta de disciplina.”

Essa simplificação desloca um desequilíbrio estrutural para o plano individual e ignora fatores mais determinantes.

O que se observa, na prática, é a combinação entre renda comprimida, inflação persistente em itens essenciais e um custo do dinheiro que já nasce alto demais para cumprir a função que promete.

Em muitos casos, a dívida entra como compensação, sustentando despesas correntes, reorganizando fluxo de caixa e preservando um consumo básico que já não cabe dentro da renda disponível.

O Ciclo Permanente de Ajuste

“Tratar esse processo como mera irresponsabilidade pessoal encobre o problema real, porque a questão não se resume ao comportamento de quem toma recursos, mas às condições em que esses recursos são oferecidos, precificados e absorvidos.”

Quando o orçamento já opera no limite, qualquer oscilação em alimentação, moradia, transporte ou serviços essenciais empurra a família para uma dependência maior de parcelamentos, linhas rotativas e soluções emergenciais que ampliam o comprometimento futuro.

O resultado é um ciclo em que a dívida deixa de ser exceção e passa a funcionar como mecanismo permanente de ajuste.

A Socialização do Prejuízo

No Brasil, a precificação tampouco responde de forma plenamente aderente ao risco individual, porque costuma refletir muito mais o risco médio do mercado do que o comportamento específico de cada tomador.

Essa diferença ajuda a explicar por que o custo do dinheiro permanece elevado mesmo para quem apresenta bom histórico de pagamento.

A inadimplência de uma parcela relevante da população já entra, desde o início, na composição do preço, criando um sistema em que o adimplente não recebe, na mesma proporção, o benefício que sua conduta deveria gerar.

Na prática, isso enfraquece a recompensa ao bom histórico e reduz a eficiência de um mercado de crédito que deveria diferenciar melhor risco, preço e previsibilidade.

Impactos na Atividade Econômica

Esse encarecimento contínuo produz efeitos que vão além do orçamento das famílias, porque se espalha por toda a atividade econômica.

Com recursos mais caros, o consumo perde qualidade, o horizonte de planejamento fica mais curto e o investimento produtivo se torna mais difícil.

Empresas saudáveis passam a operar com capital mais oneroso, expandem menos, contratam com mais cautela e assumem menos risco produtivo, reduzindo capacidade de geração de emprego, inovação e ganho de escala.

A economia, nessas condições, passa a crescer com menos eficiência, exigindo mais esforço, mais capital e mais tempo para entregar resultados menores.

O Valor do Bom Comportamento

“Insistir em uma abordagem moralista simplifica demais o quadro e ainda encobre falhas mais profundas dessa mecânica. O ponto não está em distribuir culpa, mas em reconhecer que o país consolidou uma estrutura em que o prejuízo é socializado, enquanto a responsabilidade permanece mal distribuída.”

Há fatores concretos por trás disso, como renda insuficiente, educação financeira ainda limitada, produtos mal calibrados e uma arquitetura que cobra caro até de quem tenta manter equilíbrio.

O efeito final é um custo do dinheiro contaminado antes mesmo da operação começar, um modelo que reduz o valor do bom comportamento e compromete a eficiência do crédito no país como ferramenta econômica.

*Olívia Flôres de Brás é CEO da Magno Investimentos