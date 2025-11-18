Opinião: influência não é (só) mídia. É risco, reputação e decisão

Por Pollyana Miranda*

Você sabe realmente quem está representando sua marca hoje? Em um cenário onde qualquer creator com celular e carisma pode arrastar multidões, a pergunta mais estratégica que um CEO ou CMO pode fazer não é sobre o alcance de um influenciador, mas sobre a que tipo de reputação ele está associando sua empresa. E, mais importante, com que consequências a médio e longo prazo?

Estamos vivendo a era da "influência como atalho" — de resultados rápidos, engajamento instantâneo e campanhas de impacto. Mas poucos líderes param para refletir:

Quem são essas vozes?

Qual é o histórico que elas carregam?

Que causas defendem?

Que crises já enfrentaram — e causaram?

A reputação de uma marca é um ativo construído em décadas. Ela pode ser tensionada — ou destruída — em um repost.

Você está pronto para isso?

O marketing de influência precisa urgentemente sair da sala de mídia e entrar na sala de estratégia. É ali que se decide o que está em jogo: reputação, confiança, legitimidade. Associar uma empresa a alguém que viraliza é fácil.

Mas será que esse alguém constrói ou compromete autoridade? Será que conversa com os stakeholders certos — e de forma responsável? Ou será apenas uma distração barulhenta e de curtíssimo prazo?

Mais do que saber quem fala bem da sua marca, é hora de os líderes entenderem quem pode falar pela sua marca.

Influência é poder

E como todo poder, exige curadoria, contexto e consequência. Os novos embaixadores de uma companhia não vestem uniforme, mas constroem — ou corroem — a imagem pública com cada postagem, cada opinião, cada parceria.

Influência, hoje, não é apenas mídia — é governança. É reputação compartilhada. É presença estratégica nos territórios mais sensíveis: ESG, diversidade, inovação, consumo consciente. CEOs e CMOs que ainda tratam influenciadores como linha final de funil precisam rever seus mapas. Porque, no fim do dia, não é sobre quantas pessoas você alcança — é sobre o que essas pessoas passam a pensar da sua marca depois disso.

*Pollyana Miranda é CEO da Deck.