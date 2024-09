Sem porteiras: a estratégia da TIM para conectar 20 milhões hectares até o final do ano

Em meados dos anos 2000, a TIM, operadora de telefonia, usava como slogan a frase "Viver sem fronteiras". A ideia da empresa era mostrar que seu sinal teria um grande alcance em todo o território brasileiro.

Em um país de dimensões continentais como o Brasil – com 8,5 milhões de km² de extensão territorial –, e tendo como um dos principais pilares de sua atividade econômica o agronegócio, ter acesso à conectividade é um dos principais gargalos. E a TIM vê nessa carência uma grande oportunidade de negócio.

Em 2018, a operadora lançou o projeto 4G TIM no Campo, uma iniciativa que tem como objetivo levar sinal de internet à frequência de 700 MHz para áreas rurais. Sem abrir os valores, o diretor de desenvolvimento de mercado IoT & 5G da TIM Brasil, Alexandre Dal Forno, diz que a estratégia é oferecer amplo alcance do sinal de internet a um custo mais baixo para o agricultor.

“Proporcionamos soluções que facilitam a conectividade no campo, algo essencial para o crescimento do agro brasileiro”, disse Dal Forno à Exame.

Entre seus principais clientes estão grandes nomes do agronegócio, como SLC Agrícola, São Martinho, Bunge, Citrosuco, Amaggi e Adecoagro – e os planos são atrair ainda mais nomes relevantes do agro.

O Brasil possui 851,487 milhões de hectares, dos quais 340 milhões são utilizados para atividades agropecuárias – e o acesso à conectividade ainda é um desafio para o setor.

De acordo com o Indicador de Conectividade Rural (ICR), lançado pela ConectarAGRO em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), apenas 18,8% da área agrícola produtiva do Brasil possuía conectividade adequada para atividades operacionais em 2023.

As regiões Sul e Sudeste são as que apresentam a maior cobertura, onde 37,4% das propriedades rurais do país estão conectadas, com predominância do sinal 4G.

Segundo Dal Forno, a cobertura da TIM no agronegócio já atingiu 17,5 milhões de hectares desde 2018. A expectativa é encerrar 2024 com 20 milhões de hectares com a cobertura 4G. Além disso, a operadora atende mais de 1,6 milhão de pessoas com o TIM no Campo, que abrange 983 municípios em 15 estados.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja (O que representou 40,7% do total exportado)

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Conectividade no agro

Dal Forno explica que a tecnologia 4G é atualmente mais adequada para cobrir grandes áreas rurais do que o 5G por causa de sua frequência mais baixa. Frequências mais baixas, como as usadas pelo 4G, têm melhor penetração através de obstáculos e uma maior capacidade de cobertura em áreas amplas.

Isso significa que o sinal pode alcançar distâncias maiores e penetrar melhor através de paredes e outros obstáculos naturais, como árvores e terrenos irregulares.

Por outro lado, as frequências mais altas do 5G, embora ofereçam maiores velocidades e capacidade, têm uma penetração de sinal mais limitada e alcançam distâncias menores.

“Com o 4G, é possível reduzir o número de torres necessárias para fornecer conectividade em grandes áreas, o que ajuda a diminuir os custos de investimento. Por isso, a abordagem da TIM no setor agropecuário, neste momento, foca no 4G para otimizar a cobertura e a eficiência dos recursos”, reitera Dal Forno.

O primeiro grande exemplo de sucesso citado pela operadora é o projeto Fazenda Conectada Case IH, em parceria com a empresa de maquinário agrícola.

REVISTA EXAME: Conectando pontos: CNH e TIM expandem internet para 1 milhão de hectares

A propriedade, de 3 mil hectares no Mato Grosso, viu sua produtividade crescer 18% de uma safra para outra, afirmou Dal Forno, destacando que "os resultados foram auditados por consultorias agronômicas e econômicas".

“Implementamos conectividade 4G na fazenda e integramos máquinas e sistemas conectados fornecidos pela Case. Além disso, registramos uma redução de 25% no consumo de diesel, um dos principais insumos do setor agropecuário, resultando em uma margem significativamente maior. Um dado particularmente surpreendente foi a redução de 10% na pegada de carbono”, diz o diretor.

De acordo com o diretor, com base nos estudos da Fazenda Conectada, o retorno sobre o investimento (payback) para o produtor é de um a dois anos, com uma média de um ano e meio, o que corresponde a uma safra e meia do agricultor. "O retorno é significativo, considerando que o benefício da conectividade é permanente", avalia Dal Forno.

Mesmo sem citar valores, o diretor destaca que o investimento em conectividade no campo é apenas uma das diversas estratégias da operadora para impulsionar o setor agropecuário no Brasil.

Segundo Dal Forno, a empresa também desenvolve iniciativas para os setores de infraestrutura e logística, sobretudo para rodovias, que são as principais vias para o escoamento das safras do país.

“Investir no agronegócio não só aumenta nossa receita recorrente por meio de contratos de longo prazo, que variam de cinco a dez anos, mas também nos posiciona de forma sólida em um setor crucial para o PIB brasileiro”, finaliza Dal Forno.