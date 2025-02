O que é Open Finance? Veja se vale a pena aderir

O Open Finance é um sistema financeiro aberto que permite o compartilhamento de dados e movimentações financeiras entre diferentes instituições autorizadas pelo Banco Central (BC).

Para que essa troca de informações ocorra, o correntista deve autorizar seu banco a se conectar às plataformas de outras instituições.

Segundo o BC, a adesão pode ser cancelada a qualquer momento pelos clientes.

Como funciona o Open Finance?

Atualmente, uma instituição financeira não tem acesso ao relacionamento do cliente com outros bancos. O Open Finance muda essa realidade, permitindo o compartilhamento de informações como dados cadastrais e produtos de investimento, incluindo:

Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Recibo de Depósito Bancário (RDB)

Letras de Crédito Imobiliário (LCI)

Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

Debêntures, títulos públicos federais e cotas de fundos de investimento

Ações e cotas de fundos de índices listados em bolsa de valores

O Banco Central prevê que, no futuro, será possível compartilhar informações sobre produtos de câmbio, credenciamento, seguros e previdência. A lista completa das instituições participantes pode ser consultada no site oficial do Banco Central.

Open Finance vs. Open Banking: qual a diferença?

Lançado em maio de 2021, o Open Finance substituiu o Open Banking, expandindo seu alcance. No modelo anterior, apenas bancos e fintechs compartilhavam informações. Com a mudança, outras instituições, como corretoras de valores, companhias de câmbio e fundos de previdência, passaram a integrar o sistema.

Open Finance é gratuito?

Sim. Não há custos adicionais para os clientes que optam por compartilhar seus dados entre instituições financeiras.

O Open Finance analisa o histórico financeiro?

Sim. O sistema avalia todo o histórico de crédito do cliente, considerando dados anteriores à sua criação.

Open Finance é seguro?

Sim. O Open Finance segue normas rigorosas de segurança estabelecidas pelo Banco Central, garantindo que apenas instituições autorizadas possam acessar e compartilhar os dados dos clientes.