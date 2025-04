Opinião: e-commerce brasileiro precisa se preocupar com logística inteligente e novas tecnologias

Por Elton Matos, sócio-fundador e CEO da Airlocker

No isolamento social imposto pela pandemia do covid-19, as pessoas buscaram por maior comodidade, segurança e praticidade para o seu dia a dia. Até mesmo quem não era adepto ao e-commerce, deu uma chance às compras virtuais, adaptando-se ao até então “novo normal”. O novo hábito de compras e vendas não foi a única coisa que mudou nos últimos anos. Mesmo após a crise sanitária global, as novas preferências e necessidades dos consumidores permaneceram. Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce brasileiro arrecadou R$ 204,3 bilhões no Brasil em 2024. Foram 414,9 milhões de pedidos contabilizados e, ao todo, o número de compradores online chegou a 91,3 milhões.

A mudança no comportamento dos consumidores impulsiona e beneficia negócios de diversos setores como serviços e logística. Para atender as exigências dos consumidores, as empresas têm apostado em soluções para a rotina das pessoas que compram pela Internet. A exemplo de grandes players do e-commerce que oferecem opção de entrega para chegar no mesmo dia, ou no dia seguinte, logo após a realização da compra. Porém, essa modalidade acaba sendo realidade apenas em grandes centros urbanos, que concentram a maioria de seus centros de distribuição em pontos estratégicos da cidade.

A experiência de entrega: desafios e soluções

Do outro lado, está a grande estima pela entrega, que é uma das etapas mais importantes da experiência de compra online. Quem nunca ficou ansioso para receber um pedido ou preocupado por não estar em casa na hora da entrega? Embora não seja comum, ainda ocorrem situações como produtos deixados de forma inadequada, arremessados por cima do portão, danificados por animais de estimação ou até devolvidos à transportadora por falta de alguém para recebê-los. Para evitar esse tipo de transtorno, surgem os armários inteligentes autogerenciáveis — soluções modernas e seguras, que podem ser instaladas em condomínios residenciais ou complexos comerciais. Eles oferecem praticidade tanto para o consumidor, que ganha autonomia para retirar seu pedido no melhor momento, quanto para o varejista, que reduz falhas na última milha e garante uma entrega mais eficiente.

A logística inteligente e os smart lockers

Essa tecnologia oferece autonomia para quem gosta de comprar online, permitindo que armazenem seus pedidos até encontrarem o melhor momento para retirarem, de forma prática e conveniente. Além de beneficiar o usuário, essa estrutura também contribui para otimizar a mobilidade nas cidades, centralizando múltiplas encomendas em um único local. Isso resulta em menos viagens e entregadores circulando pelas ruas, o que ajuda a reduzir o congestionamento nas principais vias, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo, onde o tráfego é um grande desafio. Com a centralização dos pedidos, há uma diminuição significativa na circulação de motocicletas, carros e vans, além de evitar a repetição constante de percursos, tornando o sistema de entregas mais eficiente e sustentável.

O futuro do e-commerce brasileiro: eficiência e sustentabilidade

A otimização da entrega por meio dos smart lockers, como também são conhecidos, possibilita depositar todos os pacotes na mesma parada, sem precisar depender da presença do morador. Isso significa que o usuário pode receber não apenas produtos de e-commerce, mas também correspondências, entregas de delivery e até de marketplaces, como lavanderias, pet shops, farmácias e muitos outros. Em um mercado cada vez mais competitivo e centrado no cliente, investir neste tipo de solução não é apenas uma inovação: é uma necessidade estratégica. O futuro do e-commerce brasileiro dependerá, cada vez mais, da capacidade das empresas de unir conveniência, eficiência e sustentabilidade em cada entrega. E a logística inteligente será o elo que conectará tudo isso.

