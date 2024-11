Logística inteligente é essencial para superar desafios climáticos no agronegócio, dizem executivos

O Brasil está diante de uma safra recorde — mais uma vez. E, novamente, um tema se sobrepõe: a logística para escoar as 322 milhões de toneladas de grãos estimados. Dar destino a uma das maiores produções agrícolas sempre será uma questão, mas o país precisa se planejar para garantir que a safra não fique pelo caminho. Em especial com os eventos climáticos extremos, cada vez mais comuns, que podem afetar as lavouras de norte a sul.

"A logística brasileira precisa se antecipar aos problemas para garantir um escoamento eficiente, especialmente em um cenário de incerteza climática", afirmou nesta segunda-feira, 4, Pedro Palma, CEO da Rumo, durante o AgroForum BTG.

De acordo com ele, é essencial desenvolver uma logística eficiente e inteligente para enfrentar as condições climáticas variáveis que têm afetado o Brasil nas últimas safras.

Além da infraestrutura logística, é fundamental um sistema de armazenagem de grãos que funcione de forma precisa e que contemple as necessidades do produtor. Nesse sentido, Bernardo Nogueira, CEO da Kepler Weber, acredita que a principal dificuldade enfrentada pelos agricultores é a falta de financiamento para armazenagem.

Segundo Nogueira, o Brasil continua crescendo e possui os fundamentos necessários para manter essa trajetória, mas o avanço exige mais investimentos. Atualmente, o déficit de armazenagem no país é estimado em 120 milhões de toneladas.

“Em momentos de menor liquidez, como o que estamos vivenciando agora, o produtor precisa de financiamento. Para nós, nesse momento, o maior desafio não é climático”, disse Nogueira, reforçando a importância de recursos financeiros para garantir a sustentabilidade e eficiência da cadeia logística.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Crescimento do agro brasileiro

Além dos desafios de escoamento e armazenagem, o crescimento do agronegócio brasileiro tem impulsionado uma demanda cada vez maior por uma profissionalização do setor. Para Luiz Dumoncel, CEO da 3 Tentos, "o agro é uma das vocações do Brasil e isso exige um setor cada vez mais profissionalizado e com maior qualidade. Nosso principal competidor está lá fora”, disse o CEO.

O Brasil deve atingir um recorde na produção de grãos na safra 2024/25, com uma estimativa de 322,47 milhões de toneladas. Caso se confirme, esse volume representará um aumento de 8,3% em relação à safra anterior, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo Dumoncel, diante da possibilidade de recordes na atual temporada, tanto na produção de soja quanto de milho, as empresas precisam investir em soluções para o produtor, que normalmente mantém um ritmo de produção ao longo do ano.

Para o CEO, o cenário tem impulsionado a companhia a desenvolver estratégias que garantam a competitividade da produção durante todo o ano-safra. “Temos feito um movimento para que o produtor consiga comercializar o ano todo. Nosso principal competidor está lá fora”, afirmou Dumoncel.