E-commerce: 6 passos para identificar e tratar de problemas de conversão

Você já se perguntou por que tantas compras online são abandonadas, mesmo quando o consumidor encontra um bom preço e frete acessível? A resposta está além do óbvio. No e-commerce, a conversão não depende apenas de promoções chamativas, mas de uma rede complexa de estímulos — muitos deles sutis, mas com impacto direto no comportamento do consumidor.

1. Um dos fatores mais subestimados é a organização da informação

Segundo o Baymard Institute, uma estrutura de página mal elaborada está entre as principais causas de frustração, contribuindo para a alta taxa global de abandono de carrinhos, atualmente em 70%. No Brasil, levantamento da Yampi em parceria com a CNDL aponta que 68% dos carrinhos são abandonados na etapa de preenchimento dos dados de entrega. Quando os textos são claros e as chamadas para ação estão bem-posicionadas, o consumidor se sente mais confiante e tende a avançar no funil de compra.

2. A urgência também tem um papel decisivo

Termos como “últimas unidades” ou “oferta por tempo limitado” ativam um senso de escassez que estimula a ação imediata. A referência de preço — por meio da comparação com valores anteriores ou com concorrentes — reforça a percepção de que se trata de uma oportunidade vantajosa.

3. Outro pilar importante é a prova social

Comentários de outros consumidores, avaliações e números de vendas funcionam como validação pública. Esses elementos ajudam a reduzir incertezas e aumentam a confiança na hora da decisão de compra.

4. Algumas armadilhas são invisíveis

De acordo com o relatório CX Trends 2025, pesquisa realizada pela Octadesk em parceria com a Opinion Box, 41% dos consumidores brasileiros já desistiram de uma compra devido a um processo de checkout complexo, enquanto 49% abandonaram o carrinho por causa de custos adicionais inesperados.

Problemas de estoque e logística também geram frustração — especialmente quando o produto aparece como disponível, mas não é entregue no prazo. Segundo dados da Neotrust, 57% dos brasileiros consideram o prazo de entrega um fator decisivo na hora da compra.

5. A performance técnica do site é igualmente essencial

Sites que carregam em até 3 segundos têm muito mais chances de converter — e cada segundo adicional aumenta a probabilidade de abandono.

A personalização, quando bem executada, melhora a experiência do usuário. Mas se for baseada em dados desatualizados ou irrelevantes, pode gerar confusão. O equilíbrio entre automação e relevância é o que garante resultados.

6. Ajustes finais

Por fim, ajustes simples — como mudar a cor de um botão ou simplificar um formulário — podem impactar diretamente a conversão. O importante é testar continuamente e basear decisões no comportamento real dos usuários.

Converter é mais do que ajustar um detalhe técnico. É entender profundamente os medos, motivações e expectativas do consumidor digital. É mapear a jornada com empatia e precisão — do clique inicial à etapa final de cumprimento das expectativas do consumidor.

*Tiago Dada, SEO & CRO Manager da Cadastra

