Na sua Cesta: A VTEX domina o e-commerce tradicional. Agora quer ir para as plataformas B2B

Talvez o nome VTEX não soe tão familiar pelos consumidores, mas a empresa está mais no dia a dia do que muitos sabem. É a empresa de tecnologia que está por trás da plataforma de e-commerce de grandes varejistas e empresas de consumo, como Carrefour, Electrolux e Coca-Cola.

Criada no Rio de Janeiro no início dos anos 2000, a empresa é uma das principais fornecedoras de tecnologia para e-commerce na América Latina, com lago perto de 15% de market share na região, segundo dados de mercado. Também opera na Europa e nos Estados Unidos, somando operações em 43 países.

Por isso, mesmo com incertezas econômicas e ambiente de juros altos não integrando a lista de razões das companhias para investir, a VTEX está confiante no crescimento dos negócios.

SAIBA ANTES: Receba as notícias do INSIGHT direto no seu WhatsApp

“Navegamos muito bem nesses cenários mais desafiadores”, diz Rafael Rezende, general manager da VTEX Brasil em entrevista ao Na sua Cesta, podcast do INSIGHT. À frente da operação brasileira desde 2023, a executiva fez sua carreira no varejo e apenas em 2020 migrou para o mundo da tecnologia, justamente quando entrou na companhia.

“Temos mais de 3 mil parceiros integrados e o cliente consegue montar o seu quebra-cabeça com as peças que precisa. É uma solução completa com integrações nativas, o que ajuda a reduzir custos e a necessidade de capex das varejistas”, diz a executiva, que começou a carreira na B2W, antiga operação de e-commerce da Americanas, e antes da VTEX estava no iFood.

Grande parte dos negócios da VTEX está na venda de serviços B2C, ou seja, fornecendo plataformas e serviços para o varejo vender para os consumidores. Sua plataforma omnichannel integra e-commerce, lojas físicas, vendas via live shopping e outros canais digitais. A ideia é que o varejista consiga ter estoque, preços e dados de vendas sincronizados em tempo real.

Em 2025, porém, o grande foco da empresa está em ganhar musculatura nos negócios B2B: plataformas para empresas venderem entre si, como fabricantes de bens de consumo conectando distribuidores e varejistas, por exemplo.

“O B2B é um mercado endereçável maior que o B2C, e temos um grande potencial para crescer nesse segmento. Hoje, já atendemos clientes que operam em todos os canais de venda, modelamos essa solução conforme as necessidades de cada cliente, seja vendendo diretamente ou utilizando intermediário. O mercado B2B vai ser uma das nossas maiores apostas para os próximos anos”, diz.

A VTEX realizou seu IPO em 2021 em Nova York, sendo avaliada em US$ 3,75 bilhões. Mas viu seu valor de mercado derrete, recuando para menos de US$ 1 bilhão, em meio de pressão nos mercados acionários globais.

"Estamos confiantes em nossa trajetória. A crise dos mercados acionários não nos desvia de nosso foco em longo prazo”, afirma a executiva.

A visão confiante é compartilhada por parte do mercado. Em relatório deste mês, o time do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) manteve a recomendação de compra e a escolha do papel como uma de suas preferidas. Segundo o banco, a queda dos papéis mostra uma "oportunidade rara" para o investidor montar posição. O banco tem um preço-alvo de US$ 12 por ação, enquanto as ações são negociadas atualmente a pouco mais de US$ 4.

Uma das principais apostas da companhia está no impacto crescente da inteligência artificial no varejo, transformando a forma como as empresas se relacionam com os consumidores. Nos últimos 12 meses a companhia anunciou duas aquisições de olho nisso: a Weni e Newtail.

A Weni é uma empresa de soluções para atendimento ao cliente usando inteligência artificial. Por exemplo, numa rede de supermercados cliente da empresa, o consumidor pode fazer a lista de compras online e, se na hora não houver o produto solicitado, um alerta é feito na plataforma da Weni, que avisa o cliente via WhatsApp sobre a falta do produto e sugere um produto substituto.

“A Weni ajuda a melhorar a experiência do consumidor final de forma muito mais rápida e eficiente, além de ser um custo operacional mais baixo para o varejista ou para as marcas. Essa aquisição fortalece nosso atendimento pós-venda e amplia nossa capacidade de oferecer soluções completas”, diz Rezende.

Já a segunda aquisição fortaleceu o braço de Retail Media, uma frente em que a companhia quer se posicionar como uma das líderes de mercado e que tem atraído cada vez mais investimentos do setor de varejo. Comprada em janeiro deste ano, a Newtail trouxe para a VTEX clientes que a companhia ainda não tinha, como a Casas Bahia, além de pelo menos mais 400 possíveis anunciantes para sua plataforma de Ads.

O negócio é visto como uma importante avenida de crescimento para a VTEX porque oferece uma nova linha de receita para as varejistas, que podem ser mais certeiras com personalização das ofertas. “A IA não veio para dar passos, mas, sim, saltos. Ela permite a hiperpersonalização e deixa as interações mais assertivas e menos intrusivas.”