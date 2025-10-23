Bússola

Um conteúdo Bússola

Consumidor ama o Pix, mas boleto ainda é a menina dos olhos dos negócios B2B

Estudo revela digitalização progressiva dos negócios entre empresas, movimento que envolve cautela, mas também entraves

Em estudo, Boleto se apresentou como principal meio de pagamento entre os negócios B2B (Nit Termmee/Getty Images)

Em estudo, Boleto se apresentou como principal meio de pagamento entre os negócios B2B (Nit Termmee/Getty Images)

Aquiles Rodrigues
Aquiles Rodrigues

Repórter Bússola

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07h00.

Apesar da paixão dos brasileiros pelo Pix, utilizado por 63% deles em 2024, o método de pagamento ainda não é o favorito das empresas. Nos negócios entre elas, o B2B, quem domina é o boleto – presente num volume de 60% a 80% das transações dos 12 principais segmentos econômicos (CNAEs)

O Pix não representa sequer 2% das transações entre empresas brasileiras. Segundo pesquisa da Qive, a adesão cresceu de 0,8% para 1,6% entre 2023 e 2025, mas é a menor entre os meios de pagamento utilizados no B2B.

As empresas brasileiras estão recusando a digitalização dos pagamentos?

Não exatamente. O estudo da Qive, “Panorama do Contas a Pagar 2026”, analisou mais de 315 milhões de notas fiscais eletrônicas de pagamentos B2B, totalizando R$ 3,7 trilhões em valores entre janeiro de 2023 e setembro de 2025. Segundo coCEO da empresa:

“Os dados mostram que a digitalização avança, mas no universo B2B a mudança é gradual e estratégica. As empresas não substituem o boleto da noite para o dia porque ele cumpre funções críticas de conformidade e integração.”

Para ele, Christian de Cico, que também é cofundador, alguns dos principais fatores da permanência do boleto são compliance bancário, facilidade de conciliação e integração com sistemas de gestão (ERPs).

No geral, os CFOs (diretores financeiros) não estão andando para trás, apenas dando passos cautelosos. No recorte, o boleto movimentou R$ 2,47 trilhões em valor financeiro, com 224,3 milhões de notas fiscais liquidadas, mas também não foi o único método utilizado.

Outros métodos tradicionais ainda são preferidos

O boleto foi protagonista no Varejo, que concentrou 75,58% das notas via boleto em 2025, mas transferências bancárias e depósitos também tiveram movimentações significativas. 

A movimentação das transferências bancárias foi de R$ 374,9 bilhões em 14,1 milhões de notas no período neste recorte. O share financeiro de "transferências" por segmento mostram predomínio do formato em setores contratuais

  • Serviços – 27,9%, 
  • Energia – 27,1%,
  • Setor público – 17,2%.

Já os depósitos bancários somaram R$ 318,5 bilhões em 10,9 milhões de documentos e ampliaram seu share de valor financeiro de 10,3% (2023) para 11,9% (2025), especialmente em: 

  • Energia – 24,4%, 
  • Setor Público – 22,8%,
  • Educação – 12,8%.

 “A dinâmica dos pagamentos B2B no Brasil é uma tapeçaria complexa. A coexistência entre boleto, Pix, transferências, cheques e até vales corporativos não reflete atraso, mas sim uma adaptação às necessidades de cada segmento”, diz Isis Abbud, coCEO e Cofundadora da Qive.

Desafios no fluxo de caixa e automação

Mas a digitalização progressiva dos pagamentos B2B não é só uma questão de cautela. Pesquisa complementar da Qive, via Opinion Box, aponta para entraves na gestão financeira das empresas. 

Entre as grandes companhias, preocupações são lideradas por:

  • Prazos longos de recebimento – 41,2%,
  • Erros de dados – 35,3%.

Entre pequenas e médias:

  • Falta de previsibilidade no fluxo de caixa atinge 40,9% e 40%, respectivamente, 
  • Inadimplência aparece como destaque em 31,8% das pequenas. 

Um em cada três negócios afirma ter sofrido mais perdas por pagamentos indevidos em 2025 do que no ano anterior, e 31% ainda realizam cobrança e conciliação de forma totalmente manual.

A pesquisa complementar reuniu 406 respostas de profissionais das áreas administrativa, financeira, fiscal, de compras, contabilidade, TI e controladoria, abrangendo cargos desde analistas a C-levels.

“Compreender essas dinâmicas é fundamental para que líderes financeiros tomem decisões embasadas e preparem suas organizações para um cenário de pagamentos cada vez mais integrado e inteligente”, conclui Isis. 

Acompanhe tudo sobre:meios-de-pagamentoPIX

Mais de Bússola

Janeiro? Não. O 2026 das empresas começa agora, com estes 5 pontos para garantir um bom planejamento

Relatório revela que seguradoras terão estratégia de investimento mais cautelosa no ano que vem

MIPCOM 2025: com conexão e entretenimento, criadores estão na vanguarda do novo marketing

Bússola & Cia: construtora cria ‘Tinder das vagas’ para colaboradores  

Mais na Exame

Marketing

Roupas para homens reais: marca Intimissimi Uomo agora se chama IUMAN

Mercados

Briga nas galáxias: Nasa pode trocar Musk por Bezos para chegar à Lua

Carreira

Quer trabalhar com análise de mercado? Veja qual graduação mais ajuda

Um conteúdo Esfera Brasil

Cortes de geração de energia: insegurança regulatória ainda domina o setor