O que as histórias de sucesso escondem sobre empreendedorismo e crescimento

RESUMO ＋ Kassio Seefeld, CEO e cofundador da TruckPag, empresa de tecnologia de meios de pagamentos para frotas pesadas, afirma que o empreendedorismo real envolve execução, riscos, renúncias e aprendizado contínuo. Fundada em 2019, a TruckPag começou sem investidores, enfrentou a pandemia e permaneceu independente após receber propostas de aquisição.

Empreendedorismo real: o que fica de fora das histórias de sucesso

Por Kassio Seefeld, CEO da TruckPag*

Os bastidores do empreendedorismo

Histórias de empreendedorismo costumam seguir um roteiro parecido. Elas começam com uma ideia promissora, passam por alguns desafios e terminam com crescimento acelerado, grandes números e uma empresa consolidada. É uma narrativa inspiradora, mas incompleta.

O que raramente aparece são os bastidores: os meses em que ninguém conhece a empresa, as decisões tomadas sem garantia de que darão certo, os erros, as renúncias e a responsabilidade de continuar mesmo quando os resultados ainda não apareceram.

Na minha experiência, é justamente nessa fase invisível que um negócio começa a ser construído.

O começo da empresa e a importância da execução

Quando fundei a TruckPag, em 2019, o maior desafio não era crescer rapidamente. Era simplesmente provar que a empresa tinha espaço para existir.

Como acontece com a maioria dos empreendedores, começamos sem investidores, sem uma estrutura robusta e sem o reconhecimento que hoje as pessoas enxergam ao olhar para a nossa trajetória.

O trabalho dos primeiros meses consistia em visitar clientes, percorrer estradas, ouvir negativas e voltar no dia seguinte para tentar novamente.

Existe uma tendência de romantizar a ideia do empreendedor visionário, mas poucas pessoas falam sobre a importância da execução. Ter uma boa ideia é apenas o ponto de partida.

O que realmente diferencia um negócio é a capacidade de transformar essa ideia em uma solução útil para o mercado, mesmo quando o caminho parece lento e pouco glamouroso.

A maior parte do empreendedorismo acontece longe dos palcos, das redes sociais e das manchetes.

Riscos, decisões e o custo de empreender

Outro aspecto que costuma ficar de fora das histórias de sucesso é o custo das decisões. Abrir uma empresa não significa apenas trocar um emprego por um CNPJ.

Significa abrir mão da previsibilidade, assumir riscos financeiros e lidar com um peso emocional que afeta não apenas o empreendedor, mas também sua família.

Por isso, nunca acreditei na ideia de que empreender seja simplesmente "largar tudo". Antes de qualquer decisão, é preciso conhecer profundamente o problema que se pretende resolver e entender os riscos envolvidos.

Crescimento, crise e escolhas de longo prazo

Também existe um equívoco comum de acreditar que as dificuldades acabam quando a empresa começa a crescer. Na prática, elas apenas mudam de escala.

Menos de um ano depois da fundação da TruckPag, enfrentamos a pandemia. Com uma operação ainda pequena e sustentada apenas pelo próprio caixa, não havia espaço para esperar o mercado reagir.

A prioridade era permanecer ao lado dos clientes e manter a operação funcionando. Foi naquele momento que percebi que a confiança construída durante uma crise vale muito mais do que qualquer campanha de marketing.

Ao longo dos anos, também recebemos propostas de aquisição. Optamos por continuar independentes porque entendemos que nosso objetivo nunca foi construir uma empresa pensando exclusivamente em um exit, mas desenvolver um negócio sustentável no longo prazo.

Essa escolha não torna um modelo melhor do que o outro. Apenas reforça que diferentes empreendedores constroem empresas com objetivos diferentes, e que sucesso não pode ser medido apenas pela velocidade de crescimento ou pelo momento da venda.

Aprendizado contínuo no empreendedorismo

Depois de mais de sete anos de trajetória, uma das maiores lições que levo é que empreender não significa acertar sempre. Significa aprender continuamente.

Muitas das decisões que deram certo nasceram de erros anteriores, assim como vários desafios atuais exigem ajustes em processos, pessoas e estrutura. O crescimento de uma empresa não elimina a necessidade de evoluir; ele aumenta essa responsabilidade.

Talvez esse seja o aspecto menos retratado das histórias de sucesso. Empreendedorismo não é uma linha de chegada.

Não existe um momento em que os desafios desaparecem ou em que todas as respostas finalmente aparecem. Cada nova fase traz problemas diferentes, exige novas competências e obriga o empreendedor a continuar aprendendo.

Kassio Seefeld é CEO e cofundador da TruckPag , empresa de tecnologia de meios de pagamentos para frotas pesadas. Sob liderança do empreendedor gaúcho, a companhia atingiu o marco de R$2.2 bilhões transacionados por ano, com crescimento 100% bootstrap. Com mais de 15 anos de trajetória em negócios B2B, Kassio também é sócio da 3Sat Tecnologia. Seu estilo de gestão é marcado pela valorização da cultura organizacional, inovação contínua e pela execução prática como motor do crescimento. Além de sua atuação à frente dos negócios, Kassio escreve e compartilha conteúdos sobre empreendedorismo, gestão e mercado em seu blog, kassioseefeld.com.br da