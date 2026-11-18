RESUMO ＋ Os pagamentos B2B no Brasil avançam na digitalização com Pix Automático, duplicata escritural e cartão virtual corporativo. Boleto e TED ainda predominam, enquanto integração, crédito e conciliação dificultam a automação. Para Renata Andrade Daltro, vice-presidente Comercial da empresa Cielo, fornecedores, setores especializados e cobranças recorrentes concentram oportunidades.

Digitalização dos pagamentos no B2B: a aproximação ideal entre infraestrutura e demanda

Por Renata Andrade Daltro*

O Brasil reorganizou a forma como o consumidor paga e tornou-se, hoje, uma referência global. Mas essa evolução não cobriu todo o terreno.

Enquanto o consumo se reinventava, uma camada inteira avançou pouco: as transações entre empresas.

Os desafios da digitalização dos pagamentos B2B

O B2B opera com múltiplas lógicas, distintas das do consumo, movidas por necessidade de crédito, prazo, integração (para ganhar controle e escala) e gestão de riscos operacionais e de crédito.

Essa diversidade explica por que a digitalização avançou ali em outro ritmo.

Em muitos fluxos, a nota fiscal eletrônica é o ponto de partida da operação; em outros, pedido e pagamento vêm antes.

Quanto maior o porte e a sofisticação da empresa, mais a integração com sistemas de gestão deixa de ser opção e passa a ser requisito. As aprovações geralmente passam por mais de uma área.

E o desafio, sobretudo, pode ser estrutural: múltiplos sistemas usados pelas partes da transação, conciliação complexa, dificuldade de automação ponta a ponta e subutilização de soluções de crédito e prazo que geram valor para os dois lados.

O tamanho dessa oportunidade é proporcional ao desafio. Estimativas de mercado apontam que os pagamentos B2B no Brasil movimentam trilhões de reais por ano.

Boleto e TED concentram a maior parte dessas transações, e o cartão responde por uma fatia pequena.

É uma das fronteiras com mais espaço para modernização no ecossistema de pagamentos do país, e é exatamente essa defasagem que está na origem de uma transformação já em curso.

Pix Automático, crédito e novas tecnologias para pagamentos B2B

Parte importante dessa mudança está na evolução da infraestrutura disponível para as empresas. O Pix Automático, em operação obrigatória desde outubro de 2025, organizou uma camada de pagamento recorrente que antes dependia de arranjos bilaterais.

A duplicata escritural dá ao crédito comercial entre empresas um registro digital e rastreável. O cartão virtual corporativo amadureceu como instrumento de uso real.

O embedded finance deixou de ser conceito e passou a ser produto. O Open Finance reorganizou o acesso ao dado entre instituições.

Isoladamente, cada um desses avanços teria efeito limitado. Juntos, contribuem para remover parte das barreiras operacionais que historicamente dificultavam a modernização dos pagamentos entre empresas.

Como a digitalização dos pagamentos B2B transforma a indústria

Essa evolução já aparece na prática.

Uma das maiores indústrias de bebidas do país enfrentava um conjunto de desafios típicos do B2B: limitação de crédito dos pequenos varejistas, grande volume de pagamentos em dinheiro, alto risco operacional na distribuição e dificuldade de reativar clientes inadimplentes.

Com soluções de pagamento mobile e link de cobrança autenticados e integrados ao fluxo de entrega, foi possível migrar uma parcela relevante das transações do dinheiro para o cartão, com impacto direto no tíquete médio, na logística e na previsibilidade de receita.

Não é projeção.

Três frentes de crescimento dos pagamentos entre empresas

As frentes em que esse movimento se aprofunda são três.

A primeira é a cadeia de fornecedores das grandes corporações, que ainda opera majoritariamente em meios tradicionais e começa a se beneficiar de uma camada estruturada de antecipação, conciliação e crédito embarcado no fluxo de pagamento.

A segunda são as verticais com ciclo de negócio específico, como saúde, infraestrutura e indústria, que demandam soluções desenhadas para suas particularidades, e não adaptações do que foi pensado para o varejo.

A terceira é o universo dos pagamentos recorrentes entre empresas, que ganha novas possibilidades com o Pix Automático e a maturidade do cartão virtual corporativo.

Integração financeira e novos relacionamentos no mercado B2B

Para quem acompanha de perto a relação entre grandes empresas e seus parceiros de pagamento, esse movimento não chega como uma ruptura.

É evolução. Nos últimos anos, essa relação deixou de se restringir às taxas de transação e passou a incluir dados, antecipação, gestão de risco e integração sistêmica.

O que avança agora é a extensão natural dessa conversa para além da adquirência, complementando e integrando as múltiplas alavancas disponíveis para uma gestão financeira mais sofisticada e efetiva, com a complexidade a cargo da tecnologia.

Não como substituição do que conhecemos, mas como expansão de um relacionamento já existente, que alcança outras camadas do mesmo cliente e abre espaço para novos relacionamentos com o mercado.

A digitalização dos pagamentos no Brasil é uma história sobre confiança, otimização e oportunidades.

Sobre como empresas e pessoas decidiram, em momentos distintos, confiar em uma nova forma de se relacionar com meios de pagamento. Essa história não acabou.

O B2B não é o próximo capítulo: é o capítulo que já começou a ser escrito, com a infraestrutura certa, a demanda comprovada e a relação que só se constrói com tempo, proximidade, tecnologia e capacidade de crescer junto.

*Renata Andrade Daltro é vice-presidente Comercial da Cielo