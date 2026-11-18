A digitalização dos pagamentos B2B avança com Pix Automático, crédito e integração tecnológica, abrindo oportunidades para empresas e fornecedores (Garun Prdt/Shutterstock)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10h00.
Os pagamentos B2B no Brasil avançam na digitalização com Pix Automático, duplicata escritural e cartão virtual corporativo. Boleto e TED ainda predominam, enquanto integração, crédito e conciliação dificultam a automação. Para Renata Andrade Daltro, vice-presidente Comercial da empresa Cielo, fornecedores, setores especializados e cobranças recorrentes concentram oportunidades.
Por Renata Andrade Daltro*
O Brasil reorganizou a forma como o consumidor paga e tornou-se, hoje, uma referência global. Mas essa evolução não cobriu todo o terreno.
Enquanto o consumo se reinventava, uma camada inteira avançou pouco: as transações entre empresas.
O B2B opera com múltiplas lógicas, distintas das do consumo, movidas por necessidade de crédito, prazo, integração (para ganhar controle e escala) e gestão de riscos operacionais e de crédito.
Essa diversidade explica por que a digitalização avançou ali em outro ritmo.
Em muitos fluxos, a nota fiscal eletrônica é o ponto de partida da operação; em outros, pedido e pagamento vêm antes.
Quanto maior o porte e a sofisticação da empresa, mais a integração com sistemas de gestão deixa de ser opção e passa a ser requisito. As aprovações geralmente passam por mais de uma área.
E o desafio, sobretudo, pode ser estrutural: múltiplos sistemas usados pelas partes da transação, conciliação complexa, dificuldade de automação ponta a ponta e subutilização de soluções de crédito e prazo que geram valor para os dois lados.
O tamanho dessa oportunidade é proporcional ao desafio. Estimativas de mercado apontam que os pagamentos B2B no Brasil movimentam trilhões de reais por ano.
Boleto e TED concentram a maior parte dessas transações, e o cartão responde por uma fatia pequena.
É uma das fronteiras com mais espaço para modernização no ecossistema de pagamentos do país, e é exatamente essa defasagem que está na origem de uma transformação já em curso.
Parte importante dessa mudança está na evolução da infraestrutura disponível para as empresas. O Pix Automático, em operação obrigatória desde outubro de 2025, organizou uma camada de pagamento recorrente que antes dependia de arranjos bilaterais.
A duplicata escritural dá ao crédito comercial entre empresas um registro digital e rastreável. O cartão virtual corporativo amadureceu como instrumento de uso real.
O embedded finance deixou de ser conceito e passou a ser produto. O Open Finance reorganizou o acesso ao dado entre instituições.
Isoladamente, cada um desses avanços teria efeito limitado. Juntos, contribuem para remover parte das barreiras operacionais que historicamente dificultavam a modernização dos pagamentos entre empresas.
Essa evolução já aparece na prática.
Uma das maiores indústrias de bebidas do país enfrentava um conjunto de desafios típicos do B2B: limitação de crédito dos pequenos varejistas, grande volume de pagamentos em dinheiro, alto risco operacional na distribuição e dificuldade de reativar clientes inadimplentes.
Com soluções de pagamento mobile e link de cobrança autenticados e integrados ao fluxo de entrega, foi possível migrar uma parcela relevante das transações do dinheiro para o cartão, com impacto direto no tíquete médio, na logística e na previsibilidade de receita.
Não é projeção.
As frentes em que esse movimento se aprofunda são três.
A primeira é a cadeia de fornecedores das grandes corporações, que ainda opera majoritariamente em meios tradicionais e começa a se beneficiar de uma camada estruturada de antecipação, conciliação e crédito embarcado no fluxo de pagamento.
A segunda são as verticais com ciclo de negócio específico, como saúde, infraestrutura e indústria, que demandam soluções desenhadas para suas particularidades, e não adaptações do que foi pensado para o varejo.
A terceira é o universo dos pagamentos recorrentes entre empresas, que ganha novas possibilidades com o Pix Automático e a maturidade do cartão virtual corporativo.
Para quem acompanha de perto a relação entre grandes empresas e seus parceiros de pagamento, esse movimento não chega como uma ruptura.
É evolução. Nos últimos anos, essa relação deixou de se restringir às taxas de transação e passou a incluir dados, antecipação, gestão de risco e integração sistêmica.
O que avança agora é a extensão natural dessa conversa para além da adquirência, complementando e integrando as múltiplas alavancas disponíveis para uma gestão financeira mais sofisticada e efetiva, com a complexidade a cargo da tecnologia.
Não como substituição do que conhecemos, mas como expansão de um relacionamento já existente, que alcança outras camadas do mesmo cliente e abre espaço para novos relacionamentos com o mercado.
A digitalização dos pagamentos no Brasil é uma história sobre confiança, otimização e oportunidades.
Sobre como empresas e pessoas decidiram, em momentos distintos, confiar em uma nova forma de se relacionar com meios de pagamento. Essa história não acabou.
O B2B não é o próximo capítulo: é o capítulo que já começou a ser escrito, com a infraestrutura certa, a demanda comprovada e a relação que só se constrói com tempo, proximidade, tecnologia e capacidade de crescer junto.
*Renata Andrade Daltro é vice-presidente Comercial da Cielo
As transações entre empresas envolvem crédito, prazos, riscos operacionais, múltiplos sistemas e aprovações em diferentes áreas. Essa complexidade dificulta a conciliação financeira e a automação de ponta a ponta.
Boleto e TED concentram a maior parte dos pagamentos B2B no Brasil, enquanto o cartão representa uma fatia pequena. Segundo estimativas de mercado citadas no texto, essas transações movimentam trilhões de reais por ano.
O Pix Automático, em operação obrigatória desde outubro de 2025, estruturou uma modalidade de pagamento recorrente que antes dependia de arranjos bilaterais. A tecnologia amplia as possibilidades de cobranças recorrentes entre empresas.
A duplicata escritural oferece um registro digital e rastreável do crédito comercial, enquanto o cartão virtual corporativo e o Open Finance ampliam os recursos disponíveis às empresas. O crédito embarcado e a integração com sistemas de gestão também contribuem para reduzir barreiras operacionais.
As oportunidades estão nas cadeias de fornecedores de grandes corporações, em setores com ciclos específicos, como saúde, infraestrutura e indústria, e nos pagamentos recorrentes entre empresas. Essas frentes podem incorporar soluções de antecipação, conciliação, crédito e automação financeira.
Uma grande indústria de bebidas no Brasil utilizou pagamentos mobile e links de cobrança integrados ao fluxo de entrega para migrar parte das transações em dinheiro para cartão. Segundo o caso apresentado por Renata Andrade Daltro, vice-presidente Comercial da Cielo, a mudança teve impacto no tíquete médio, na logística e na previsibilidade de receita.