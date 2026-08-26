Prêmio Negócios em Expansão 2026 - 5ª edição

Em meio aos desafios da economia — os juros altos, a escalada da inteligência artificial, as adaptações à reforma tributária, para citar alguns —, vale a pena olhar para a história de quem é capaz de crescer aceleradamente apesar de todos os percalços. É o caso das 491 empresas selecionadas para o Ranking EXAME Negócios em Expansão 2026, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil. Trata-se de um grupo com muito a comemorar. Somados, os negócios listados nas próximas 31 páginas tiveram receita líquida de 42,2 bilhões de reais em 2025, alta de 32% em 12 meses. A seguir, saiba o que fazem e como pensam os líderes de empresas sem receios do que vem por aí.