Revista Exame

Prêmio Negócios em Expansão 2026 - 5ª edição

As 491 empresas selecionadas para o Ranking EXAME Negócios em Expansão dominaram os desafios econômicos

NEEX 2026: evento da EXAME e do BTG Pactual Empresas revela nesta quarta-feira as vencedoras do ranking Negócios em Expansão (Divulgação/Divulgação)

NEEX 2026: evento da EXAME e do BTG Pactual Empresas revela nesta quarta-feira as vencedoras do ranking Negócios em Expansão (Divulgação/Divulgação)

Leo Branco
Leo Branco

Editor de Negócios e Carreira

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 21h00.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreNegócios em Expansão (NEEX)
Saiba mais

Em meio aos desafios da economia — os juros altos, a escalada da inteligência artificial, as adaptações à reforma tributária, para citar alguns —, vale a pena olhar para a história de quem é capaz de crescer aceleradamente apesar de todos os percalços. É o caso das 491 empresas selecionadas para o Ranking EXAME Negócios em Expansão 2026, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil. Trata-se de um grupo com muito a comemorar. Somados, os negócios listados nas próximas 31 páginas tiveram receita líquida de 42,2 bilhões de reais em 2025, alta de 32% em 12 meses. A seguir, saiba o que fazem e como pensam os líderes de empresas sem receios do que vem por aí.

Acompanhe tudo sobre:1290Negócios em Expansão (NEEX)
Próximo

Mais de Revista Exame

Calor? Que calor?

De volta à pista: Tembici capta R$ 340 milhões para comprar 85 mil bicicletas elétricas

Relógios de quartzo viram tendência e perdem o estigma de vilão entre colecionadores

Defesa sob pressão: Zelensky troca comando da guerra para enfrentar avanço russo

Mais na Exame

Brasil

Eleição, poder e STF: como a crise na Corte mexe com a opinião pública

Mundo

Crise de vistos trava cooperação entre EUA e Brasil contra o crime, diz NYT

Casual

Como a nova safra de picapes vai mudar o panorama do segmento

Ciência

Cientistas criam 'atalho' que acelera computadores quânticos em 1.000 vezes