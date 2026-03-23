O erro que enterra startups no ‘vale da morte’

Por Fabiano Nagamatsu*

Essa afirmação pode soar contraintuitiva em um momento em que Inteligência Artificial, blockchain e outras inovações parecem ocupar todo o espaço da discussão empresarial.

Porém, ao olhar para a história recente de startups, fica evidente que a diferença entre fracasso e escala está na capacidade de responder a uma única pergunta: “o que você está resolvendo de verdade?” O ecossistema global de inovação está repleto de exemplos de tecnologias avançadas que não encontraram aderência no mercado.

Relatórios da Harvard Business Review mostram que cerca de 95% dos novos produtos falham, mesmo em empresas consolidadas.

Grande parte desses fracassos não está ligada à qualidade técnica, mas à falta de alinhamento com uma necessidade real dos clientes. Em outras palavras, a tecnologia estava presente, mas a clareza do problema estava ausente.

A armadilha dos modismos tecnológicos

Na prática, muitos fundadores caem na armadilha de criar soluções “brilhantes”, frequentemente impulsionadas por modismos tecnológicos como IA generativa, metaverso ou realidade aumentada, sem validar se existe alguém disposto a pagar para usá-las.

O entusiasmo pela inovação cria uma bolha de expectativas, mas quando a utilidade concreta não aparece, os recursos se esgotam e o produto desaparece.

Basta lembrar a onda de aplicativos de realidade virtual no início dos anos 2010, muitos dos quais receberam milhões em investimento, mas foram abandonados por não resolverem necessidades específicas. Por outro lado, startups que alcançam escala costumam ter um ponto em comum: clareza cristalina sobre a dor que resolvem.

O caso da Airbnb é emblemático. A empresa não nasceu para “usar tecnologia de ponta em hospitalidade”, mas para resolver um problema concreto: pessoas que precisavam de hospedagem acessível e anfitriões com espaço disponível.

O mesmo vale para à Uber, que não se apresentou como uma revolução digital baseada em geolocalização, mas como uma solução direta para quem não conseguia transporte rápido e confiável em grandes cidades. Em ambos os casos, a tecnologia foi ferramenta, não ponto de partida.

O mercado precisa mesmo desta solução?

Dados recentes da CB Insights, que analisou mais de 110 startups que falharam, revelam que 42% morreram porque não havia “necessidade de mercado” para o que estavam construindo.

Esse é, de longe, o motivo mais frequente de fracasso, superando falta de caixa, problemas de equipe ou competição agressiva.

O estudo reforça a tese: o futuro não depende da sofisticação tecnológica, mas da clareza do problema que guia o desenvolvimento de soluções.

Esse ponto é especialmente crítico em setores que vivem ondas de hype, como inteligência artificial.

O Gartner, em seu Hype Cycle for Emerging Technologies 2024, já alertava que a maioria das aplicações de IA generativa estavam em risco de saturação por não estarem conectadas a casos de uso reais e sustentáveis.

Empresas correm o risco de gastar milhões para embarcar em modismos, apenas para descobrir que construíram algo sem mercado definido.

A abordagem problem-first: inverter a lógica

O segredo, portanto, está em inverter a lógica. Em vez de começar pela tecnologia, empreendedores e gestores devem começar pelas pessoas: entender suas dores, mapear contextos, validar hipóteses e só depois escolher quais ferramentas tecnológicas se encaixam na solução.

Essa abordagem de “problem-first” é defendida por aceleradoras como a Y Combinator, que frequentemente orienta fundadores a evitarem a obsessão por “tecnologia disruptiva” e focarem na pergunta essencial: “quem vai usar isso e por quê?”.

Dessa forma, no fim, o que diferencia iniciativas que prosperam daquelas que ficam pelo caminho é a disciplina de colocar o problema no centro.

A tecnologia é apenas um meio — poderoso, sim, mas inútil quando desconectado de uma necessidade real.

O futuro dos negócios será decidido menos pelo brilho das ferramentas e mais pela precisão das perguntas que fundadores e líderes ousarem fazer. E a mais importante delas continua sendo: o que estamos resolvendo de verdade?

*Fabiano Nagamatsu é CEO da Moove Hub Technology, holding de impacto em educação, tecnologia e investimentos, criada para desenvolver pessoas, negócios e ecossistemas em um mundo em constante transformação.