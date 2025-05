Em 10 anos, mais de 8 mil startups fecharam. Este CEO sabe 4 ações que poderiam ter evitado isso

Não está fácil para as startups. No primeiro trimestre de 2025, o número de aportes caiu 60% se comparado ao trimestre anterior. E entre janeiro de 2015 e setembro de 2024, mais de 8 mil startups fecharam as portas – isso dá quase 50% das startups ativas no Brasil.

Mas por mais que esses dados da ABVCAP e do Distrito sejam desanimadores, o empreendedor ainda precisa persistir. Afinal, é bom analisá-los para desenvolver estratégias, mas só isso não vai resolver problemas de estrutura, escalabilidade, gestão ou perenidade dos negócios.

O que vai? Damos uma palinha: “Para crescer de maneira consistente, é indispensável estruturar a empresa com base em pilares sólidos. Governança, cultura organizacional e estratégias focadas em geração de valor são elementos que, quando bem aplicados, fazem toda a diferença no processo de evolução de uma startup”, diz Jorge Ramos, CEO da fintech Idea Maker, que já possui mais de 15 anos de operação.

Ramos ingressou na empresa em 2020, para reestruturar e escalar os negócios. Para aconselhar outros líderes, ele reconta suas estratégias:

1. Governança não é sinônimo de burocracia. É solidez

Embora muitas vezes associada à burocracia, a governança — na dose certa — oferece a estrutura necessária para que a empresa cresça com segurança. Isso inclui desde planejamento estratégico até práticas de compliance, gestão de risco e clareza nos processos decisórios.

2. Startup tem que ter "espírito de startup" da fundação ao IPO

Manter o dinamismo, a inovação e a agilidade é essencial. Para isso, é preciso formar equipes com perfis compatíveis, investir em automação de tarefas operacionais e concentrar os esforços humanos nas atividades que realmente agregam valor. É preciso manter o espírito, da fundação até a consolidação no mercado.

3. Construa uma cultura forte e coerente

Cultura não é acessório, é base. Valores como ética, transparência e colaboração precisam estar presentes no dia a dia. Além disso, é importante criar um ambiente estimulante e desafiador, que incentive a criatividade e fortaleça o engajamento das equipes.

4. Foco no crescimento com geração de valor

Crescer de forma sustentável envolve planejar com visão sistêmica e construir estratégias em conjunto com os times. Isso garante alinhamento, senso de pertencimento e um foco claro em resultados que beneficiem toda a cadeia de valor — de colaboradores a clientes e parceiros.

“Há startups criadas com o intuito de crescerem muito e rapidamente visando a sua abertura para o mercado (IPO), há outras que buscam grandes investidores para tornar realidade o sonho de tornar suas inovações grandes sucessos de mercado. Não existe uma única fórmula para o sucesso. Cada organização tem sua vocação e trajetória. O que importa é entender onde se quer chegar e estruturar a operação de forma coerente, com pessoas certas, processos claros e propósito bem definido”, conclui Jorge Ramos.

