NScreen dobra seu faturamento pelo terceiro ano consecutivo

A nScreen, startup que tem como core a implementação de inovação dentro de empresas com foco em projetos na nuvem, prevê crescimento acima de 150% pelo terceiro ano consecutivo, em 2023. Os dados mostram a constância no crescimento dos rendimentos da empresa, que foi de 218% em 2021 e 197% em 2022.

A nScreen auxilia médias e grandes empresas a obterem os melhores resultados de agilidade, escalabilidade e financeiro no uso da nuvem e, também, na transformação das suas ideias em produtos ou soluções digitais. Com sede em Belo Horizonte, a startup pertence ao Grupo eMotion, holding de startups com foco na economia criativa e geração de audiência no ambiente digital. Neste ano, a companhia recebeu aporte do M&P Group, dos sócios Túlio Mêne e Nilio Portella.

“Em 2016, a nScreen foi criada como uma unidade tecnológica do Grupo eMotion. A startup foi crescendo e se tornando especialista no desenvolvimento dos mais avançados recursos em nuvem do mercado, como AWS, Google e Azure, e em soluções que envolvem Inteligência Artificial, Machine Learning, Analytics e IoT”, diz Alex Lara, CEO da nScreen.

Foi em 2020 que a nScreen saiu da estrutura do Grupo eMotion e se tornou uma empresa independente, visando uma demanda crescente no mercado por soluções tecnológicas de alto valor relacionadas a dados.

Aporte em 2022

Com investimento do M&P Group, a nScreen planeja acelerar o seu posicionamento de parceiro estratégico para empresas de médio e grande porte que desejam reinventar ou modernizar as suas aplicações que já foram migradas para a nuvem, mas ainda não avançaram na jornada de transformação digital.

“A implementação de inovação, que envolve a modernização das suas aplicações em nuvem, é um desafio atual e vem sendo tema de vários estudos e debates em fóruns nacionais e internacionais”, afirma Lara.

Um estudo recente da consultoria de marketing Known, encomendado pela AWS, com 505 empresas dos Estados Unidos que já haviam migrado para a nuvem buscando quantificar qual seria o impacto da modernização. O resultado da pesquisa mostrou que as empresas que fizeram a transição de serviços básicos para os modernos obtiveram 28% de aumento na receita da organização, 39% de redução nos gastos com TI, 13% de redução do tempo para resolver incidentes de segurança e 35% de ganho no tempo para obter insights.

Atualmente, a nScreen já possui clientes em diferentes regiões do Brasil e alguns no exterior, como por exemplo no México e no Chile.

