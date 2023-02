Fintech foca em criar soluções de ponta a ponta

Por Bússola

O Ton, solução da Stone direcionada a microempreendedores e autônomos, lança ao mercado a Super Conta Ton, conta digital criada para quem vende com o Ton conseguir movimentar e gerir o dinheiro de suas vendas direto no app. A conta permite pagar fornecedores, receber por Pix e oferece cartão pré-pago, tudo com tarifa zero.

O novo produto traz Pix gratuito, recarga de celular, possibilidade de pagamento de contas, transferências e cartão pré-pago, além de benefícios como até 30% de desconto em lojas do shopping do aplicativo e a possibilidade de indicar novos parceiros para o Ton e ganhar uma renda extra direto na conta. O aplicativo do Ton já tem mais de 1 milhão de downloads na App Store e no Google Play.

“Agora, os empreendedores conseguem movimentar e controlar o dinheiro das suas vendas para fazer todos seus pagamentos direto no app do Ton. Em resumo, os clientes têm uma solução 100% digital para vender, juntar dinheiro e crescer, tendo maior controle de suas finanças e do seu negócio e com tarifa zero, além de fazer e receber Pix”, diz Rodrigo Cury, head de Banking da Stone.

“A campanha de lançamento da Super Conta Ton terá ampla divulgação pelo Brasil, com comercial em TV aberta contendo jingle em paródia a uma música ("Cê Tá Preparada”) da eterna Marília Mendonça e do cantor Tayrone, além de novas ações temáticas dentro da casa mais vigiada do Brasil”, afirma Caio Fiuza, sócio e COO da Stone.

