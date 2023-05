Networking: a chave para o sucesso profissional após a maternidade

Por Alice Salvo Sosnowski*

A maternidade é uma fase da vida que exige muita dedicação e tempo das mulheres. Por esse motivo, muitas mães optam por pausar suas carreiras profissionais para se dedicarem exclusivamente aos filhos. No entanto, em algum momento, é preciso retornar ao mercado de trabalho e é nessa hora que as mães precisam de apoio.

Pesquisas mostram que muitas vagas são preenchidas por indicação. Neste cenário, o networking se torna uma ferramenta extremamente importante para as mães que voltam à vida profissional. Por isso, durante o início da maternidade, as mulheres podem se afastar do mercado de trabalho, mas nunca devem se afastar de seus contatos e das amizades que as acompanham ao longo dos anos. É essencial manter colegas, parceiros e empregadores no seu círculo social.

Outra forma de utilizar o networking é participando de eventos voltados para a área de atuação. Feiras, palestras e congressos podem ser uma ótima oportunidade de conhecer pessoas e empresas do setor. Além disso, é importante utilizar as ferramentas digitais, como LinkedIn, Instagram, e grupos de discussões virtuais. Veja abaixo outras dicas para um bom networking:

1 - Acredite em si mesma

Insegurança, medo e ansiedade são grandes vilões para o retorno às atividades de trabalho depois da licença-maternidade. Há o sofrimento por deixar o filho com outra pessoa ou pela dificuldade de encontrar trabalho. Para contornar essa situação, procure fortalecer o autoconhecimento e autoestima.

2 - Comunique-se de maneira assertiva

É importante demonstrar clareza, autoconfiança, objetividade de forma estratégica para ampliar e cultivar sua rede. Saiba escolher o tom de voz e a mensagem que quer passar. Demonstre embasamento sobre o tema e seja concisa para expressar confiança e segurança ao seu interlocutor.

3 - Cultive a colaboração

Ao doar seu tempo, compartilhar conhecimento, se dedicar à colaboração sem retorno, as relações se expandem genuinamente. Coloque-se à disposição para fazer um favor à sua amiga quando ela precisar. Chegue em um lugar e pergunte: como eu posso ajudar em vez de o que eu ganho com isso?

4 - E-mails de prospecção

Ao mandar uma primeira mensagem, para solicitar a tão sonhada oportunidade, não vá direto ao assunto, não peça emprego, mas se ofereça para colaborar genuinamente. O conteúdo de sua mensagem precisa ser empático, capte os valores daquela empresa, e faça um match com os seus, mostre que entende do negócio de seu prospect. Demonstre seu valor e explique como pode contribuir.

Por fim, é essencial que as mulheres que desejam voltar ao mercado de trabalho, após a maternidade, invistam em si mesmas. Cursos de especialização, um segundo idioma, ou até mesmo uma qualificação profissional podem ser a chave para abrir portas e destacar-se nos processos seletivos. A rede de contatos não fará todo o trabalho sozinha, é preciso correr atrás. O importante é não desistir, investir em si mesma e estar sempre disposta, preparada e atualizada para novas oportunidades.

*Alice Salvo Sosnowski é fundadora da consultoria O Pulo do Gato e autora do livro "Empreendedorismo para Leigos". É uma mulher multitarefas: jornalista, consultora, escritora, especialista em empreendedorismo e soft skills.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Sanofi lança versão de antialérgico para crianças sem parabenos

Programa oferece R$ 1 milhão em bolsas de estudo para tecnologia

B2Mamy e Aladas criam primeiro summit focado no ecossistema de maternidade