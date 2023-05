Dia das Mães: 15 restaurantes para comemorar a data em São Paulo

O Dia das Mães se aproxima e uma forma de comemorar esta data, seja presente, seja à distância, é através de bons pratos. Para o domingo, 14, Casual EXAME selecionou restaurantes e padarias que estão com menus e cestas especiais para presentear as mães nesta data.

Capim Santo

Localizado nos jardins do Solar Fábio Prado, na Av. Brigadeiro Faria Lima em São Paulo, o Restaurante Capim Santo terá um prato especial, servido exclusivamente no fim de semana do Dia das Mães. A receita faz parte das memórias afetivas da chef Morena Leite, tendo sido criada por sua mãe, Sandra Marques, para o restaurante e pousada Capim Santo, em Trancoso, lugar onde Morena cresceu e viu sua paixão pela gastronomia nascer. O badejo marinado no Capim Santo é assado na folha de bananeira e chega à mesa acompanhado de talharim de legumes (R$178). Ao pedir a sugestão especial, os comensais levam pra casa de presente o prato em cerâmica da receita. Na peça há inscrito um dos valores que representam o Capim Santo: amor, fé, nutrir, sabedoria, ética, tolerância, generosidade, humildade, compaixão, gentileza, compartilhar e gratidão. A cerâmica estará disponível para venda no Empório Capim Santo por R$ 132.

Avenida Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano (antigo Museu da Casa Brasileira – MCB). (11) 3032-2277. Whatsapp: (11) 98189-0082.

Éze

O restaurante mediterrâneo tem à frente os restaurateurs Marcelo Muniz e Vitor Carvalho e é uma das novidades mais badaladas dos Jardins. Para o Dia das Mães, vai preparar o Ravioli au Poisson (R$ 72), um ravióli de pescada amarela com emulsão de manteiga de ervas, vinho branco, tomate concassé e óleo de açafrão.

Alameda Tietê, 513 – Jardins. Telefone: (11) 3081-2727 | @resturante.eze

Ícone Asiático

Para o domingo (14), o restaurante de cozinha asiática terá uma pedida especial pelas mãos dos chefs Roberto Satoru e Alexandre Ortigoso. Eles vão oferecer um omakase especial por R$ 230, com soba, oniguiri de enguia, mini okonomiyaki, tempura de camarão, quatro sushis, seis sashimis e mini fruit sando. Há a opção de comer no restaurante ou encomendar.

Rua Fidalga, 79 – Vila Madalena. Telefone: (11) 2667-6217 | @iconeasiatico

Modern Mamma Osteria

Salvatore Loi e Paulo Barros, a dupla por trás das duas unidades do italiano Modern Mamma Osteria, propõem no domingo (14) o Raviolloni 3 Sabores (R$ 69). Eles vêm recheado com pesto de pistache, purê de tomate e mozzarella de búfala.

Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 93083-8387 | @modernmammaosteria

Nonna Rosa

Com uma combinação de cozinha italiana clássica salpicada de modernidade, ambiente casual e serviço acolhedor, o restaurante italiano faz sucesso nos Jardins e celebra o domingo do Dia das Mães com uma receita do chef Gabriel Marques. Trata-se do Ravioli di Pere & Formaggio (R$ 75), um ravióli de queijo brie com pera caramelizada.

Rua Padre João Manuel, 950 - Jardins. Telefone: (11) 2369-5542 | @osterianonnarosa

Nouzin

A casa dedicada a café da manhã e outras comidinhas para o dia todo terá um combo fechado para quem quiser aproveitar o brunch no domingo (14), Dia das Mães. Por R$ 170 (para duas pessoas) é possível aproveitar de cesta de pães (croissant, mini pão francês, brioche e levain), manteiga, requeijão e geleia da casa, ovos mexidos com bacon, dois sucos naturais, duas bebidas quentes, uma cheesecake ou tigela de banana com maracujá e frutas da casa. As mães ainda irão receber de brinde uma taça de espumante.

Rua Padre Carvalho, 204 – Pinheiros. Telefone (11) 3816-0210 / 97504-2201 | @nouzincafe

Ama.zo

O chef peruano Enrique Paredes criou três pratos exclusivos para a data. O primeiro deles é o Pastel de Choclo, um cremoso bolo de milho com recheio de ragu de cogumelos, demiglace de vegetais, e finalizado com molho criolo de shitakes marinados em Chicha (cerveja inka de milho) – R$ 65. O outro é a Sopa Seca composta por Fideua com temperos peruanos, chorizo espanhol e mexilhões na brasa ( R$ 89). E a terceira opção são as Ostras Nikkei servida com molho ponzu, extrato de coentro e ovas de Tobiko (R$ 72).

Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | Rua Higienópolis, 618 | @amazoperuano

Piccini Cucina

Com um ambiente que empresta para si o charme da Toscana, o restaurante italiano comandado pelo jovem restaurateur Samuel Rodrigues abraça a cozinha italiana de norte a sul. A casa apresenta como sugestão para o Dia das Mães o Risotto con Asparagi e Gamberi (R$ 140). Elaborado pelo chef Ney Alves, o prato consiste em um risoto de arroz vialoni nano com aspargos e camarões, finalizado com parmesão.

Rua Vitório Fasano, 49 - Cerqueira César. Telefone: (11) 3476-3376 / 96481-7877 @piccinicucina

Tantin

O bar do chef Marco Aurélio Sena também terá um pedida especial para o Dia das Mães. Em porção suficiente para quatro pessoas, o camarão na moranga (R$ 320) vem acompanhado de arroz com castanha de caju, farofa de alho com manteiga de urucum e vinagrete de banana da terra.

Rua dos Pinheiros, 987 – Pinheiros | @tantinbar

Miya Wine Bar

Pensando na comemoração do Dia das Mães, que acontece no próximo dia 14 de maio, o Miya Wine Bar oferecerá um menu especial em cinco tempos, criado pelo chef Flávio Miyamura para agradar as homenageadas do dia. O menu pode ser apreciado sozinho por (R$ 359) ou com a harmonização de vinhos exclusiva por (R$ 528). A casa recomenda fazer uma reserva com antecedência, uma vez que as vagas são limitadíssimas. Para as mamães que desejam comemorar com toda família e não abre mão da companhia dos caninos, o Miya é o local ideal, já que o espaço também é pet friendly.

Rua Padre Carvalho, 55 – Pinheiros | Reservas: Através do whatsapp: 91624-3540

Rendez-Vous

Localizado na esquina da Fradique Coutinho com a Rua Arthur de Azevedo, o café e bistrô Rendez-Vous leva o charme de Paris às ruas de Pinheiros desde 2016. Para o domingo de Dia das Mães, a chef faz um brunch especial, por R$ 99. O menu contará com cesta de pães e folhados franceses com requeijão, geleia de frutas vermelhas e manteiga; salada de frutas com iogurte e granola; tartine com chévre boursin, cogumelos salteados na manteiga de tomilho e presunto de Parma, além de capuccino e uma taça de espumante.

Rua Fradique Coutinho, 179 – Pinheiros – SP. Tel. (11) 4564-0146

Jacarandá

Localizado em Pinheiros, o restaurante Jacarandá funciona todos os dias, das 8h às 23h59. Para a data, os novos chefs preparam um cardápio fechado (R$ 205) que na entrada terá pão de campo na brasa, manteiga da casa, escabeche de berinjela na brasa. Seguido por ancho de angus na brasa, batata rústica, tomate assado e demi glace de carne com vinagrete de ervas ou polvo e lula na brasa, ricota defumada, batata doce na brasa, emulsão de ají e chimichurri. Para finalizar, rogel de creme de baunilha, morangos grelhados e merengue de siciliano e especiarias. As opções deste menu também podem ser pedidas a parte, como a la carte.

Rua Alves Guimarães, 153 - Pinheiros – São Paulo WhatsApp: (11) 3083-3003.

Reserva Rooftop

No dia 14 de maio, o Reserva Rooftop, restaurante recém-inaugurado especializado em cortes nobres assados em parrilla, promove o evento Mamma, pensado especialmente para o Dia das Mães. A casa será palco de um espetáculo intimista e exclusivo, unindo o melhor da gastronomia a uma apresentação inédita de Thiago Arancam, considerado um dos maiores tenores do país.

A programação acontece em dois horários, incluindo almoço (12h) e jantar (19h), ambos acompanhados de um menu assinado pelo renomado chef Roberto Ravioli, harmonizado com vinhos Grand Cru. A experiência gastronômica conta com três entradas – incluindo opção de salada, couvert com cesta de pães artesanais ou mozzarella caprese com pesto – quatro pratos principais, entre eles duas opções de risoto e duas de ravioli, além de sobremesas, como Petit Gateau de Chocolate e Pudim de Gorgonzola com Creme de Frutas Vermelhas e Crocante de Amêndoas.

Rua Marc Chagall, Parque - Jardim das Perdizes, São Paulo - SP, 05036-170 - Em frente ao Portão 2

JW Marriott Hotel São Paulo

Para quem pretende presentear a mãe com um almoço super especial, a aposta é o restaurante Neto, localizado no JW Marriott Hotel São Paulo. O restaurante, comandado pelo chef ìcaro Rizzo, propõe uma fusão entre a Itália e o Brasil, combinando produtos brasileiros de alta qualidade e valorizando os produtores locais, resultando em receitas clássicas italianas e uma experiência sensorial fantástica.

O almoço terá banda ao vivo e acontece das 13h às 17h (R$ 380,00). Entre as opções de entradas, Ostras com shoyu e limão siciliano, Crudo de atum e Burrata. Como principais, Orecchiette com Pesto de Pistache, Pernil de cordeiro braseado, Caldeirada de frutos do mar e Gnocchi Romano e para finalizar as sobremesas Tarte Tatin, Mil folhas de pistache, Torta bem casado e Trilogia de gelatos (Romeu e Julieta, Cheesecake e banofe).

Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP. Reservas: (11) 2526-0100

Palácio Tangará

Neste Dia das Mães, o Palácio Tangará apresenta um pacote especial para que vivam uma experiência inesquecível em família. Em meio a vegetação do Parque Burle Marx, é possível desfrutar de um café da manhã no ilustre restaurante Tangará Jean-Georges, do famoso Sunday Brunch do hotel, late check-out, recreação infantil todos os dias e música ao vivo para coroar esta celebração especial. O pacote está a partir de R$ 4.559 e as reservas podem ser feitas através do site.

Endereço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo - SP. Reservas: (11) 4904-4001

Terraço Jardins

Projetado para receber encontros em família e amigos, o Terraço Jardins, restaurante localizado no Renaissance São Paulo Hotel, é ideal para celebrar datas especiais como o Dia das Mães. Para a ocasião, o chef Raul Vieira, que comanda a cozinha do local, preparou um buffet especial de almoço, inspirado pela gastronomia caipira e caiçara, que regem a essência do estabelecimento.

O almoço acontece das 12h30 às 16h, no dia 14 de maio e tem o valor de R$297 por pessoa, incluindo, além do buffet, menu de bebidas com água, suco, refrigerante, cerveja, vinho branco, tinto e espumante. Crianças de 6 a 12 anos têm 50% de desconto e crianças até 5 anos são cortesia.

Alameda Santos 2233, Jardins. São Paulo - SP. Reservas: (11) 3069.2233, WhatsApp (11) 97607.6586 ou e-mail terraco.jardins@marriott.com.