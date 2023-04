3 perguntas de ESG para Paula Domingues, da CVC Corp

Por Renato Krausz*

Em quais frentes a CVC tem atuado para ajudar a tornar o turismo uma atividade cada vez mais sustentável?

Paula Domingues: Temos atuado em muitas frentes. A CVC sempre foi e sempre será a companhia que mais transporta brasileiros em viagens pelo mundo. São 15 milhões de passageiros por ano, 36 milhões de clientes cadastrados e contatados em nossa base. Portanto, temos muita responsabilidade de cuidar dos destinos e torná-los cada vez mais sustentáveis.

Durante a pandemia, em maio de 2021, lançamos o REprograma CVC Corp, nossa estratégia de sustentabilidade e diversidade. Com esse lançamento, a CVC Corp assumiu publicamente compromissos até 2030, atrelados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU, ao qual aderimos também no mesmo ano. Temos endereçados 12 dos 17 ODS, trazendo a sustentabilidade da origem ao destino.

O REprograma tem quatro eixos estratégicos, com ações práticas que mudaram processos internos na gestão da CVC Corp: 1) Respeitar Diversidades; 2) Regenerar Destinos e Comunidades; 3) Reeducar Públicos; e 4) Reduzir Pegada. Agora, a companhia atua diretamente no engajamento junto a parceiros de negócios, compartilhando experiências e sendo indutora de boas práticas de gestão, processos e no turismo de impacto positivo. O objetivo é chegar em 2030 com a sustentabilidade permeando o ecossistema de turismo, com padrão próprio de sustentabilidade (nas lojas, receptivos e parceiros), além de roteiros de impacto positivo.

Um exemplo de grande avanço é que em 2022 tivemos o nosso BSC (Balance Score Card), vinculado às metas de bonificação e remuneração, trazendo a diversidade como objetivo. Com orgulho, podemos dizer que alcançamos o desafio, chegando a um crescimento de 15,5% na representatividade da diversidade em nossa companhia. Hoje, 62% do nosso quadro é feminino e a representatividade de mulheres na liderança chega a 48%. Isso era impensável há poucos anos e é resultado de um trabalho excepcional dos nossos times.

Também destaco a criação do Instituto CVC, para apoiar na conservação e regeneração da biodiversidade brasileira, ajudando os destinos a permanecerem crescendo e se desenvolvendo. Lançamos também o REconecta, nosso programa de voluntariado, que tem em torno de 240 colaboradores participantes, realizando uma série de ações sociais, inclusive em situações emergenciais, como o caso recente ocorrido no litoral Norte de São Paulo devido às enchentes. Na área de Produtos também temos avanços importantes, como o serviço de locação de carros elétricos, em parceria com a Movida, com a qual também temos acordado que todas as reservas feitas pelas marcas da CVC Corp já incluem a compensação de carbono na tarifa.

Essas e demais ações realizadas estão disponíveis no 1º Relatório de Sustentabilidade da CVC Corp. Queremos ser uma referência que promova um jeito novo de fazer turismo, mais consciente, mais respeitoso às pessoas e ao meio ambiente. Ir mais longe sem se afastar dos nossos valores éticos e compromissos humanos. Aspiramos sonhar, descobrir, conquistar e, ao mesmo tempo, melhorar o mundo.

2) E os roteiros tradicionais? É possível reformulá-los com vistas à regeneração ambiental e à inclusão social?

Paula Domingues: Sem dúvida e já estamos trabalhando nisso. No ano passado, por exemplo, realizamos o Programa de Capacitação em Turismo Responsável, em parceria com o Senac-SP, por meio do qual foram produzidos 46 cases acadêmicos justamente com possibilidade de roteiros e destinos em que podemos atuar com o REprograma CVC Corp. O treinamento foi realizado para 100% dos nossos parceiros em Turismo Receptivo no Brasil e do nosso time de Produtos. O objetivo é que os projetos apresentados passem por avaliação para implementação futura.

Quando falamos de “regenerar destinos e comunidades” é isso que queremos, atuar pelo respeito e valorização das comunidades anfitriãs. Um exemplo é nossa atuação na Vila de Paranapiacaba, que é distrito da cidade de Santo André, onde a CVC foi fundada há mais de 50 anos. Como objetivo de fomentar o turismo na região, lançamos, em maio do ano passado, um novo roteiro para o destino e também incentivamos o empreendedorismo local com a inauguração de um espaço em formato coworking na vila.

Também temos uma parceria da CVC e do Instituto CVC com a startup de biotecnologia Biofábrica de Corais, que atua na regeneração e conservação de ecossistemas recifais em Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE). Por meio da parceria, financiamos a recuperação de corais na costa litorânea, contribuindo para a biodiversidade marinha, e ações de turismo e educação ambiental.

Lançamos ainda, por meio da nossa marca Experimento, programas de intercâmbio cultural dentro do Brasil, unindo os pilares sustentabilidade, cultura e cidadania em cinco programas de voluntariado e ecoturismo dentro do país. Os roteiros proporcionam vivências em comunidades que lutam contra a seca, a pobreza e a baixa escolaridade no Sertão de Paraíba, por exemplo. Já na linha de educação e vivência ambiental, os programas permitem atuar, entre outras iniciativas, no monitoramento de reprodução e conservação de tartarugas marinhas na Península de Maraú (BA), ou conhecer as práticas de turismo responsável de Pantanal e Bonito (MS), com vivência na fauna e flora da região e estudo de sucuris e espécies da fauna aquática. Além da vivência direta no destino, até 50% do valor das viagens é direcionado aos projetos sociais e de sustentabilidade visitados. Mais informações sobre o “Experimente o Brasil” estão disponíveis aqui.

Nesse processo de transformação, precisamos muito do apoio de todos os nossos stakeholders, desde colaboradores e franqueados, até fornecedores, parceiros de negócios e, inclusive, clientes. Por isso temos a diretriz de “reeducar públicos”, que é tão importante. Juntos a toda a cadeia produtiva do turismo, temos certeza do sucesso dessa missão tão importante em prol do meio ambiente, da diversidade e da inclusão social.

3) E a governança da própria companhia? Quais foram os avanços mais recentes e que metas já foram traçadas?

Paula Domingues: A agenda ESG envolveu a criação da diretoria de Governança Corporativa da CVC Corp, que inclui a área de compliance. Nossas práticas de governança estão alinhadas com as diretrizes do Novo Mercado e reforçam a transparência da nossa administração. As instâncias de Governança Corporativa incluem o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, órgão que opera em caráter não permanente, uma Diretoria Estatutária e Diretores Executivos.

A transparência e o cuidado com as pessoas são duas das principais premissas que norteiam o nosso negócio, gerando valor e fortalecendo a reputação da companhia. Por isso, nos últimos anos foram implementadas diversas normas e políticas como: Política de Sustentabilidade, Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, Política Corporativa de Gerenciamento de Riscos e Política de Proteção de Dados, entre outras, além de procedimentos, manuais e cartilhas.

Também reforçamos o nosso processo de aquisição, contratação e definição de parcerias, por exemplo. Como evidência, podemos citar a inclusão de cláusulas contratuais relacionadas a sustentabilidade em nossos contratos, implementação de due diligence de integridade em parceiros diversos, bem como a publicação do Código de Conduta Ética associado a um Canal de Denúncias com ampla abrangência e tópicos específicos de sustentabilidade – em que 100% dos casos reportados são tratados.

Todo o caminho ESG é longo, mas estamos trilhando de forma consistente, cada vez mais conscientes da nossa responsabilidade como um dos maiores grupos de viagens da América Latina.

