Nestlé abre inscrições para Feira de Empregabilidade

Jovens de todo o Brasil, com idade entre 18 e 29 anos, já podem se inscrever de forma gratuita para participar da Feira de Empregabilidade promovida pela Nestlé, que acontecerá 100% online no dia 10 de novembro. Por meio de um cadastro no site, é possível receber o login e a senha que darão acesso à plataforma que será liberada no dia do evento.

A Feira de Empregabilidade é um encontro que conecta jovens de todo o Brasil a oportunidades profissionais em um único dia. O evento reunirá 24 empresas que integram a Aliança pelos Jovens — iniciativa criada pela companhia com o objetivo de acelerar a empregabilidade das pessoas jovens por meio de ações que suportam o desenvolvimento e a geração de oportunidades de emprego nos mais diferentes níveis — e o Mover (Movimento pela Equidade Racial).

“Acredito muito que nós, como parte de grandes empresas, temos o poder de provocar mudanças. Se cada companhia usar a força de seu negócio para desenvolver jovens e ainda se juntar a ONGs, entidades, órgãos públicos, com certeza contribuiremos com pessoas mais bem preparadas para enfrentar os desafios do mercado e, consequentemente, com a redução do desemprego”, afirma Helen Andrade, head de diversidade e inclusão na Nestlé Brasil.

Durante o evento, jovens de todo o país poderão acessar os estandes das empresas presentes e ainda acompanhar as sessões de bate-papo sobre temas atuais e relevantes como Diversidade & Inclusão, Sustentabilidade, Transformação Digital e Mercado de Trabalho.

Vídeos de desenvolvimento com conteúdo sobre carreira em marketing, RH, tecnologia da informação, como desenvolver um currículo, como se preparar para entrevistas, e como criar uma marca pessoal poderosa, networking e autodesenvolvimento estarão disponíveis gratuitamente. A expectativa é impactar cerca de 20 mil jovens ao longo de toda a Feira de Empregabilidade.

