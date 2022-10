BNY Mellon promove encontro sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo

O BNY Mellon vai promover em 19 de outubro, das 12h às 20h, o HackConference, encontro que reúne profissionais de tecnologia e inovação no ambiente digital em uma série de painéis, talks e workshops na Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. O evento será realizado de forma 100% presencial e faz parte do Hacktudo, um dos maiores festivais de cultura digital do Brasil. Além dos painéis e palestras, a novidade na programação desta edição fica por conta dos workshops práticos focados em tech, data, produto e UX.

A iniciativa é voltada, principalmente, para profissionais de nível júnior e pleno, além de executivos e estudantes que buscam se aprofundar e absorver experiências nas mais diferentes frentes do mercado digital.

Entre os palestrantes estão Matilde Freitas e Andrea Mello, heads de Tecnologia e de Recursos Humanos do BNY Mellon para América Latina, Gustavo Dalla Nora Mello, da XP Inc, André Simões, do Passei Direto/UOL EdTech, Genesson Honorato e Raúl Renteria, ambos da OLX Brasil. A curadoria é de Miguel Colker, diretor e idealizador do Hacktudo e de Bruno Parodi, um dos cofundadores dos portais G1 e TechTudo.

“O BNY Mellon está completamente alinhado com os movimentos da cultura digital, uma área superestratégica para qualquer setor da economia. Novamente presente no Hacktudo, entendemos que essa troca é fundamental para o aprimoramento de todos os envolvidos. Serão dias de muito aprendizado e experiências que, sem sombra de dúvida, vão agregar e ditar novas tendências”, afirma Matilde Freitas, head de Tecnologia do BNY Mellon para América Latina.

Para se inscrever, o participante deve acessar o site do evento. Serão apresentados temas como inteligência de dados, performance e avaliação, diversidade, equidade e inclusão, motivação e propósito, a fórmula do trabalho perfeito (e polêmico) em tecnologia; além de discussões que envolvem a relação entre times de UX e tech e dados e produto.

