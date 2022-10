Evento em São Paulo reúne especialistas em live marketing

Começa amanhã em São Paulo a quinta edição do Mubs – Mark Up Brain Storm, evento organizado pela Mark Up, uma das principais referências em live marketing no Brasil. O encontro trará grandes especialistas do mercado para debater sobre as tendências de diversos setores.

Silvana Torres, presidente e fundadora da Mark Up, será a grande anfitriã do evento. A executiva fundou a Mark Up há 28 anos com o propósito de revolucionar o mercado de brand experience. Silvana é especialista em marketing promocional e deu aula na ESPM. “Este ano, queremos solidificar nosso posicionamento não só como agência de live marketing mas também como consultoria estratégica. Faremos isso junto com grandes especialistas do mercado debatendo em um grande brainstorm — afinal o evento se chama Mubs por ser a abreviação de Mark Up Brainstorm”, declara Silvana Torres, presidente e fundadora da Mark Up.

Com o objetivo de discutir as tendências atuais em setores como beleza, agronegócio, tecnologia, entre outros, o evento contará com a mediação de Luitha.

Terá entre os palestrantes Andrea Bisker, CEO e fundadora da Spark:off, consultoria de inovação e análise de tendências, palestrante e professora de MBA da ESPM, Eliane El Badouy, publicitária premiada, sócia da Targget House, e Fábio Mariano Borges, professor do programa de doutorado e mestrado em comportamento do consumidor, na ESPM e MBA na USP.

A edição deste ano será híbrida e gratuita e se chama MubsTrends: connecting ideas. A estreia do evento aconteceu em 2017, dentro do SXSW, trazendo as principais novidades do festival. Desde então, ocorreu a edição Mubs ELAS, comemorando os 25 anos de Mark Up e discutindo o empoderamento feminino com um board formado integralmente por mulheres, o Mubs 4.0, que marcou um debate sobre a transformação digital, e o Mubs X destinado a articular sobre experiências.

