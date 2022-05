Mulheres que Inspiram: Episódio discute a reforma do mercado pela educação

"Transformando o mercado a partir da educação", segundo episódio do podcast Mulheres que Inspiram, pega carona no Dia da Educação, celebrado no Brasil em 28 de abril, para tratar da importância do ensino na primeira infância como incentivo para a formação de mulheres estruturadas e com possibilidades de futuro mais amplas.

A série de podcasts produzida e divulgada pela distribuidora de gás encanado Comgás tem por objetivo promover a troca de experiências a fim de estimular e ajudar mulheres a superarem desafios dentro e fora do mercado de trabalho.

Neste espiódio, Carla Sautchuk, diretora de Operações e Serviços da Comgás e embaixadora da diversidade na empresa, e Joana Blumenschein, fundadora d’A Casa Di Fusão, que comandam o programa, recebem Liedi Bernucci, a primeira mulher a ocupar o cargo de Diretora da Escola Politécnica da USP que atualmente está à frente do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), e Mariana Luz, especialista em primeira infância e CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.

Falam sobre como a capacitação é o primeiro passo para que mulheres transformem suas realidades e o mercado de trabalho, seja por meio da ocupação de cargos, pelo posicionamento profissional ou por possibilitar novos olhares e perspectivas.

O papo ainda promove a reflexão de como a diversidade — e meninas ingressando em carreiras “ditas” masculinas — é uma das chaves para criar soluções mercadológicas inteligentes e mais plurais.

"Em um mundo que por muito tempo foi dominado pela figura masculina, entendemos a importância de mostrar a força transformadora das mulheres por meio da capacitação e ocupação do mercado de trabalho. Queremos inspirar e incentivar, cada vez mais mulheres, a buscar um ambiente de trabalho mais equânime", afirma Carla Sautchuk.

O episódio de 45 minutos está disponível nas principais plataformas de podcast, incluindo o Spotify.

