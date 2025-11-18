Ansiedade na liderança é fraqueza? Saiba o que isso diz sobre sua gestão

Líderes muitas vezes precisam aparentar segurança enquanto por dentro estão tomados pela ansiedade, com medo de perder o negócio, o emprego ou decepcionar quem depende deles.

Ignorar essas emoções só aumenta o problema e torna mais difícil liderar com clareza. Reconhecer, entender e cuidar da ansiedade vira parte do trabalho de quem quer inspirar com verdade. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

Quando a ansiedade vira parte do cargo

A ansiedade é apresentada como uma reação natural à incerteza, não como sinal de fraqueza. Em tempos de crise, ela pode até ajudar o líder a reagir rápido e enxergar riscos com mais clareza.

O problema aparece quando esse medo cresce, alimenta pensamentos catastróficos e começa a afetar decisões, relacionamentos e a própria liderança.

Nomear o que sente para não ser refém

Um passo central é admitir o que está sentindo. Dar nome à ansiedade, observar gatilhos e perceber sinais no corpo aumenta a autoconsciência.

Com isso, o líder entende melhor quando está exagerando em cenários de desastre, quando tenta controlar tudo ou quando cai no perfeccionismo, que muitas vezes só piora o quadro.

Pequenas ações para recuperar o controle

Estruturar o dia, criar rotinas e focar em pequenas ações significativas ajuda a reduzir a sensação de sobrecarga. Técnicas simples de respiração, pausas rápidas, movimento físico, escrever preocupações e separar o que é possível do que é realmente provável acalmam a mente.

Quando a ansiedade começa a atrapalhar a rotina, buscar apoio profissional é um passo saudável.

Falar da ansiedade sem espalhar pânico

A ansiedade é contagiosa e a forma como o líder se comunica influencia todo o clima da equipe. Ser honesto sobre não estar bem, sem dramatizar, cria conexão e confiança.

Ao abrir espaço para falar de saúde mental, o líder dá permissão para que outros também sejam humanos e cuidem de si, sem perder o foco na execução e nos resultados.

