Ansiedade na liderança é fraqueza? Saiba o que isso diz sobre sua gestão

Jornalista
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18h09.
Líderes muitas vezes precisam aparentar segurança enquanto por dentro estão tomados pela ansiedade, com medo de perder o negócio, o emprego ou decepcionar quem depende deles.
Ignorar essas emoções só aumenta o problema e torna mais difícil liderar com clareza. Reconhecer, entender e cuidar da ansiedade vira parte do trabalho de quem quer inspirar com verdade. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.
A ansiedade é apresentada como uma reação natural à incerteza, não como sinal de fraqueza. Em tempos de crise, ela pode até ajudar o líder a reagir rápido e enxergar riscos com mais clareza.
O problema aparece quando esse medo cresce, alimenta pensamentos catastróficos e começa a afetar decisões, relacionamentos e a própria liderança.
Um passo central é admitir o que está sentindo. Dar nome à ansiedade, observar gatilhos e perceber sinais no corpo aumenta a autoconsciência.
Com isso, o líder entende melhor quando está exagerando em cenários de desastre, quando tenta controlar tudo ou quando cai no perfeccionismo, que muitas vezes só piora o quadro.
Estruturar o dia, criar rotinas e focar em pequenas ações significativas ajuda a reduzir a sensação de sobrecarga. Técnicas simples de respiração, pausas rápidas, movimento físico, escrever preocupações e separar o que é possível do que é realmente provável acalmam a mente.
Quando a ansiedade começa a atrapalhar a rotina, buscar apoio profissional é um passo saudável.
A ansiedade é contagiosa e a forma como o líder se comunica influencia todo o clima da equipe. Ser honesto sobre não estar bem, sem dramatizar, cria conexão e confiança.
Ao abrir espaço para falar de saúde mental, o líder dá permissão para que outros também sejam humanos e cuidem de si, sem perder o foco na execução e nos resultados.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
