Ansiedade na liderança é fraqueza? Saiba o que isso diz sobre sua gestão

Como assumir a ansiedade sem perder força na liderança

(sorbetto/Getty Images)

Luana Cataldi
Jornalista

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18h09.

Líderes muitas vezes precisam aparentar segurança enquanto por dentro estão tomados pela ansiedade, com medo de perder o negócio, o emprego ou decepcionar quem depende deles.

Ignorar essas emoções só aumenta o problema e torna mais difícil liderar com clareza. Reconhecer, entender e cuidar da ansiedade vira parte do trabalho de quem quer inspirar com verdade. As informações foram retiradas do site Harvard Business Review.

Quando a ansiedade vira parte do cargo

A ansiedade é apresentada como uma reação natural à incerteza, não como sinal de fraqueza. Em tempos de crise, ela pode até ajudar o líder a reagir rápido e enxergar riscos com mais clareza. 

O problema aparece quando esse medo cresce, alimenta pensamentos catastróficos e começa a afetar decisões, relacionamentos e a própria liderança.

Nomear o que sente para não ser refém

Um passo central é admitir o que está sentindo. Dar nome à ansiedade, observar gatilhos e perceber sinais no corpo aumenta a autoconsciência

Com isso, o líder entende melhor quando está exagerando em cenários de desastre, quando tenta controlar tudo ou quando cai no perfeccionismo, que muitas vezes só piora o quadro.

Pequenas ações para recuperar o controle

Estruturar o dia, criar rotinas e focar em pequenas ações significativas ajuda a reduzir a sensação de sobrecarga. Técnicas simples de respiração, pausas rápidas, movimento físico, escrever preocupações e separar o que é possível do que é realmente provável acalmam a mente. 

Quando a ansiedade começa a atrapalhar a rotina, buscar apoio profissional é um passo saudável.

Falar da ansiedade sem espalhar pânico

A ansiedade é contagiosa e a forma como o líder se comunica influencia todo o clima da equipe. Ser honesto sobre não estar bem, sem dramatizar, cria conexão e confiança. 

Ao abrir espaço para falar de saúde mental, o líder dá permissão para que outros também sejam humanos e cuidem de si, sem perder o foco na execução e nos resultados.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

