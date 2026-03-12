Micro e nanocrédito ganham espaço entre mulheres empreendedoras

Por Rafa Cavalcanti*

No Brasil, a relação entre mulheres e dinheiro ainda é marcada por uma série de desigualdades estruturais. Elas ganham, em média, 79,3% do salário dos homens, segundo o relatório Raseam 2025 — uma diferença que persiste mesmo quando se compara profissionais com o mesmo nível de escolaridade e função.

Ao mesmo tempo, são as principais responsáveis pela gestão do orçamento familiar e, em muitos casos, pela única fonte de renda de suas famílias. Estima-se que mais de 11 milhões de lares brasileiros são chefiados por mães solo, que sustentam filhos e compromissos financeiros com margens mínimas de folga.

A barreira do crédito tradicional

Nesse cenário, muitas mulheres brasileiras não se encaixam nos critérios tradicionais de acesso ao crédito, pensados para outro perfil de tomador. Diante de uma necessidade urgente, recorrem a soluções caras e pouco planejadas, aprofundando ciclos de endividamento.

É nesse contexto que o micro e nano-crédito ganham relevância não como solução mágica, mas como ferramenta concreta de inclusão econômica. Esse modelo responde a uma demanda real que o sistema financeiro tradicional simplesmente ignora.

O micro e nano-crédito se diferenciam do crédito convencional por operar com valores reduzidos e critérios de análise mais flexíveis. Para quem opera na informalidade ou precisa de capital de giro, essa é a chave para a sobrevivência do negócio.

O perfil da empreendedora por necessidade

Os dados corroboram essa aderência. Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Goiás (UFG) revela que 67% dos beneficiários do microcrédito produtivo no Brasil são mulheres. No Nordeste, essa participação chega a 68% — reflexo de uma população feminina que empreende por necessidade.

Não por acaso, estudos do Sebrae apontam que o Brasil tem mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras. Elas atuam em setores como alimentação, confecção e beleza — segmentos que funcionam com capital de giro reduzido e alta sensibilidade a imprevistos.

Para essas mulheres empreendedoras, a diferença entre continuar ou fechar as portas pode estar em poucos reais no momento certo. A rapidez na resposta financeira é o que garante a longevidade da atividade produtiva.

Proteção financeira e endividamento

Há também uma dimensão protetiva importante no micro e nano-crédito. Quando uma mulher acessa uma linha de crédito com taxas reguladas, ela reduz a chance de recorrer ao rotativo do cartão de crédito, que ultrapassou 400% ao ano em períodos recentes no Brasil.

Relatórios do BID e da OCDE sobre microfinanças reforçam que o acesso a valores modestos contribui para a redução da vulnerabilidade. Entre mulheres, esses efeitos são ainda mais pronunciados, dado o papel central que ocupam na gestão das finanças familiares.

O que precisa mudar na inclusão econômica

É preciso reconhecer o micro e nano-crédito como instrumento estratégico de inclusão econômica da mulher. Vivem no Brasil aproximadamente 104,5 milhões de mulheres, representando 51,5% da população, segundo o Censo 2022 do IBGE.

Para avançar, é preciso que instituições financeiras incorporem a perspectiva de gênero de forma consistente. Isso significa criar critérios de análise que reconheçam a renda informal e ampliar a capilaridade do crédito em regiões de exclusão.

Fortalecer a inclusão econômica feminina não é apenas pauta de equidade, mas uma estratégia econômica vital. Ao estabilizar a renda delas, os efeitos se multiplicam na família e na comunidade local.

*Rafa Cavalcanti é cofundadora e CEO da CloQ, startup brasileira que oferece nano-crédito com transparência e juros justos. Cavalcanti expandiu negócios em 4 continentes.