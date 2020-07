O banco de investimentos BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), anunciou que vai conceder 3 milhões de reais em crédito para micro e pequenos empreendedores brasileiros, em especial aqueles de regiões interioranas, até o final do mês.

O crédito será concedido por meio de parcerias com fintechs, utilizando as maquininhas de cartão de crédito, muito utilizadas por pequenos negócios. A primeira parceria foi fechada com a startup Justa, de meios de pagamento e oferta de crédito, que atua em todo o território nacional.

Ao todo, serão mil varejistas selecionados que terão acesso a uma linha de 500 a 15 mil reais, com prazo de 24 meses para pagamento e carência de seis meses. O banco prioriza negócios de setores e regiões mais atingidas pela pandemia, como salões de beleza, oficinas mecânicas, bancas de jornal e armarinhos.

“Nosso objetivo é apoiar os nano, micro e pequenos empreendedores, que neste momento lutam para manter as portas abertas, mas têm dificuldade em acessar linhas de crédito emergenciais”, afirma Roberto Sallouti, presidente do BTG Pactual.