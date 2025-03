Dia Internacional das Mulheres: 5 empreendedoras que inspiram na gastronomia, moda e beleza

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é um momento de reflexão sobre as conquistas das mulheres nos direitos sociais, no trabalho e na política. A data remonta ao início do século 20, quando cerca de 15 mil mulheres marcharam por Nova York, lutando contra a discriminação no trabalho e reivindicando o direito ao voto. Em 1975, passou a ser reconhecido oficialmente pela ONU em seu calendário internacional.

Nos dias atuais, um dos setores onde o protagonismo feminino mais cresceu é o empreendedorismo. Apesar dos desafios ainda presentes, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço, com muitas assumindo cargos de liderança e se consolidando como donas de seus próprios negócios.

De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), as mulheres já representam quase metade dos mais de 43 milhões de pequenos negócios no Brasil. A mesma pesquisa também aponta que, até 2026, 54,6% dos novos empreendedores serão mulheres, um dado que revela o crescente empoderamento feminino no setor. Para inspirar ainda mais mulheres a realizarem seus sonhos, destacamos abaixo a história de cinco empreendedoras de sucesso nos segmentos de gastronomia, moda e beleza.

Vanessa Silva – Bistrot Parigi

Chef Vanessa Silva: no comendo do Bistrot Parigi . (Bruno Geraldi/Divulgação)

Vanessa Silva, chef com 18 anos de experiência na área gastronômica, tem uma carreira consolidada, tendo trabalhado ao lado de grandes nomes da cozinha internacional. Ela é especializada em liderança de equipes e na criação de menus que mesclam tradição e inovação, com destaque para sua formação em cozinha francesa.

Em 2018, Vanessa assumiu a cozinha do Bistrot Parigi, tornando-se a primeira mulher a comandar uma cozinha no Grupo Fasano. Sob sua liderança, o restaurante, conhecido por sua vista privilegiada e pratos sofisticados, se destaca pela experiência gastronômica única oferecida aos clientes.

Michelle Kallas - Mica Chocolates

Michelle Kallas: dona da Mica Chocolates. (TABA BENEDICTO/Divulgação)

Michelle Kallas, formada em Direito, deu uma guinada em sua carreira ao fundar a Mica Chocolates, uma marca de doces artesanais e artísticos. Antes de se dedicar totalmente ao chocolate, ela conciliou sua carreira jurídica com a paixão pela confeitaria, iniciando sua jornada de experimentação de receitas em casa. A receptividade positiva dos colegas e amigos a incentivaram a seguir esse caminho, levando-a a se aprofundar nas técnicas da área.

Em 2017, Michelle decidiu investir na produção de chocolates em maior escala, montando um ateliê. Foi aí que decidiu deixar a advocacia para trás. Hoje, a Mica Chocolates, conhecida pelos bombons, barras e biscoitos artesanais.

Flayza Vieira - Flayza Vieira Couture

Flayza Vieira: dona da Flayza Vieira Couture. (Divulgação/Divulgação)

Flayza Vieira, estilista e proprietária de seu ateliê em São Paulo, iniciou sua carreira na moda de maneira inesperada. Ao ser convidada para ser madrinha de casamento de sua irmã, Flayza não encontrou o vestido ideal e decidiu confeccionar o seu. O sucesso foi imediato, com novos pedidos surgindo logo após o evento, o que a motivou a seguir na área.

Flayza cria peças sob medida que celebram a diversidade da beleza feminina, com o compromisso de atender a todas as formas e etnias. Sua trajetória inclui vitórias em concursos e uma marca consolidada, além de sua atuação social durante a pandemia, quando fundou uma ONG para apoiar costureiras desempregadas.

Katia Nassuno – Casa Hario

Katia Nassuno (preto) e filha: no comando da Casa Hario. (Neuton Araujo/Divulgação)

Katia Nassuno iniciou sua carreira profissional como desenvolvedora de sistemas ERP e logo percebeu seu talento para os negócios. Após abrir e fechar uma loja de enxovais, ela fundou a Flavors em 2003, transformando o mercado de cafeterias e coquetelaria com a introdução de xaropes franceses no Brasil.

Com a parceria com a Hario em 2012, Katia consolidou seu sucesso e criou a Casa Hario em 2024, um espaço de experiências gastronômicas e café, sob sua liderança. Em parceria com sua filha, Mariana, a Casa Hario combina a expertise no segmento de bebidas e a paixão pela gastronomia para proporcionar uma imersão completa aos clientes.

Karina Barrelo - Clínica Karina Barrelo

Karina Barrelo: criou a clínica que leva seu nome. ( Rodrigo Barcellar/Divulgação)

Karina Barrelo, formada em Odontologia, rapidamente se destacou como uma empreendedora de sucesso ao fundar sua clínica no Morumbi. Especializada em harmonização facial, ela se tornou referência em procedimentos de alta sofisticação e naturalidade, sendo procurada por uma clientela diversificada, que inclui artistas e atletas.