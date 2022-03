Math cresce mais 3 dígitos e projeta faturamento de R$ 50 mi para 2022

A Math, holding de empresas que melhoram as relações entre marcas e pessoas nas áreas de marketing, mídia digital e tecnologia, fechou 2021 com o faturamento em R$ 27 milhões. Formada pelas marcas Math Mkt, Math Tech, Math CRM e Math Ads, a companhia foi eleita Great Place To Work pelo quarto ano consecutivo, terminou o ano com um portfólio de 30 clientes, incluindo OLX Brasil, Itaú e Certisign, e, de quebra, cresceu 125% em relação a 2020. Para 2022, projeta faturamento de R$ 50 milhões.

“A consolidação de todas as marcas do grupo, organização de métodos e áreas de suporte foram pontos-chave em 2021. Fomos muito bem recebidos pelo mercado, que percebeu um aumento na musculatura e amplitude no setor de marketing com a nossa chegada”, destaca Marcel Ghiraldini, VP Growth da Math.

A holding, que antes se chamava Wikeen e era composta pelas marcas Math Marketing, Uords e Conectt, passou, em julho, por um rebranding, que deu origem à MATH, organização que hoje conta com quatro empresas: Math Mkt, Math Tech, Math CRM e Math Ads.

A nova holding encerrou o ano com números expressivos, impulsionados pela conquista de clientes importantes, como OLX Brasil, Itaú e Certisign. Além do faturamento de R$ 27 milhões, alcançou a marca de 220 colaboradores, ainda com diversas vagas abertas, e projetos desenvolvidos em 20 países.

E, para 2022, a projeção segue sendo animadora. “Temos uma previsão de manter o crescimento, pois acreditamos em um mercado ainda mais aquecido com o aumento de concorrentes internacionais, visto que a Math também atua na Europa. Ano passado vivemos uma corrida ao digital que acelerou os nossos negócios e colocou à prova o nosso método de entrega. Conseguimos atuar com precisão e mantemos nosso índice de satisfação entre clientes e colaboradores”, diz Marcel Ghiraldini.

