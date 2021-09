Márcio de Freitas: Tempos de conflito mantêm incerteza no horizonte

Por Márcio de Freitas*

O médico que receita ivermectina para covid-19 comete o mesmo equívoco de quem vê o presidente Jair Bolsonaro isolado depois dos atos em que milhares saíram em apoio ao governo no 7 de setembro. Foi uma vitória levar tanta gente às ruas. O gênio saiu da garrafa. O problema será como fazê-lo retornar. A movimentação dos caminhoneiros bloqueando estradas em vários pontos do país após a manifestação é resultado disso.

A estratégia do bolsonarismo é defensiva, mesmo com discurso de ataques às instituições. Bate diretamente no judiciário que investiga a campanha de 2018, prende aliados no mundo político, propagandistas virtuais e garroteia fontes de financiamento de apoiadores na internet. O Supremo Tribunal Federal tem um puxadinho no Tribunal Superior Eleitoral, que é comandado sempre por um ministro da primeira corte.

Na campanha de 2022, o presidente do TSE será o ministro Alexandre de Moraes. A tendência é que a linha dura do ministro e a linha de defesa de Bolsonaro se batam cada vez mais à medida que a campanha eleitoral se aproxima.

Tornar a imagem do juiz parcial é uma linha de ação de quem deseja continuar morando no Palácio da Alvorada. O eleitor de Bolsonaro acredita piamente nessa parcialidade. Usa os inquéritos e investigações contra aliados do presidente para embasar a tese. Joga com o descrédito das futuras decisões da Justiça Eleitoral para manter seu eleitorado mobilizado e coeso. E monta a tese maior de que há uma conspiração contra o governo em curso para tentar derrotá-lo no próximo ano, ou inviabilizá-lo antes.

Ministro linha dura, Moraes tornou-se o grande adversário do bolsonarismo. E, por isso mesmo, o alvo de contra-ataque. Mas ele se soma à imprensa, outra propagadora de notícias negativas, críticas e de pesquisas hoje com cenário adverso ao presidente.

Ao bater no Supremo, mesmo que apenas em um ou dois ministros, comprou-se um conflito com todos os 11 ministros. E com setores do judiciário que tem no DNA a reação corporativa. A junção desse poder com a imprensa, acrescentou uma forte linha de resistência. Até porque o governo havia se resolvido bem com o Congresso, com a adesão do Centrão e com as linhas generosas de emendas orçamentárias suprapartidárias.

O conflito acentuado está contaminando relações políticas que se mantinham estáveis. O senado se descolou do governo na onda da CPI da Pandemia. E a instabilidade espraiou-se ao ente inefável chamado mercado, com inflação e ameaça de crise energética. Bolsas caem, e o real se desvaloriza com a incerteza e insegurança interna no país. O horizonte político não aponta solução no curto prazo. A instabilidade é urdida pelo próprio governo. Os gênios soltos alimentam as polêmicas do governo e se retroalimentam com intrigas e teorias conspiratórias.

Pesquisa da USP mostrou o perfil dos personagens que foram à Avenida Paulista endossar Bolsonaro: maior de homem, branco, renda superior a cinco salários mínimos, curso superior completo ou incompleto com mais de 50 anos. Evangélicos 36%, apenas 1% menos que os católicos.

Esse público concorda com o discurso radical de Bolsonaro. E sempre o apoiou em outros temas: responsabilizar os governadores pelos efeitos da covid-19 sobre a economia, pautando a desconfiança nas urnas eletrônicas, a favor da “liberdade de expressão” e contra a ameaça “comunista”.

Os apoiadores estão casados, em comunhão de bens e espírito, com os discursos proferidos e repetidos por Bolsonaro. Há uma direita nas ruas porque ela reside na sociedade. Se o seu tamanho é de 15%, 20%, 30% é discussão menor. O fato é que Bolsonaro mobiliza esse núcleo, mesmo com resultados incertos para apresentar neste momento — e hoje transfere a culpa da má-gestão ao Supremo. O eleitor bolsonarista sequer sabe como funciona de fato o STF, mas conhece melhor a sua composição do que o elenco da novela das oito. E não há sinal de trégua à vista.

Importante notar que os manifestantes que lotaram as ruas também votarão para deputado, senador e governador em 2022. Como são hoje mais coesos em termos de comportamento, é bom não desprezar a bancada que estará presente na Câmara a partir de 2023. Basta lembrar que o PSL foi o partido que mais elegeu deputados em 2018 sob os auspícios do presidente. Mesmo que não haja a reeleição de Bolsonaro, o bolsonarismo poderá persistir no seu nicho por mais tempo. E se o país não encontrar um rumo, a instabilidade será o signo de uma geração. Afinal, 2013 foi logo ali e nem era só por R$ 0,20. Mas essa instabilidade permanente está custando caro ao país.

*Márcio de Freitas é analista político da FSB Comunicação

