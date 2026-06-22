Marcas entram em clima de Copa do Mundo com campanhas e ativações especiais

A Copa do Mundo está movimentando não apenas os torcedores, mas também as estratégias de marketing de empresas dos mais diversos setores. Durante o torneio, marcas investem em campanhas temáticas, experiências para o público, promoções e iniciativas culturais que buscam ampliar a conexão com os consumidores em meio ao clima de celebração que toma conta do país.

Do lançamento de embalagens especiais ao resgate de tradições ligadas ao futebol, as ações mostram como o evento segue sendo uma das principais plataformas de engajamento para as empresas.

Confira algumas marcas que entraram no clima da Copa do Mundo:

Coca-Cola FEMSA Brasil

A Coca-Cola FEMSA Brasil apostou na memória afetiva da Copa do Mundo para criar o projeto "A Rua Volta a Sonhar". A iniciativa leva cinco murais de arte urbana para bairros da capital e da região metropolitana de São Paulo, retomando uma tradição que marcou gerações de torcedores: as ruas decoradas com pinturas e bandeirinhas durante o torneio.

As intervenções estão sendo realizadas nos bairros Jardim São José, Vila Guilhermina e Vila Nova União, na capital, além do Jardim Ana Estela, em Carapicuíba, e Jardim Brasil, na região de Guarulhos.

Assinadas pelo artista Adriano Vespa, as obras ocupam fachadas de estabelecimentos comerciais e retratam cenas ligadas ao imaginário da Copa, como a preparação das ruas para os jogos, as brincadeiras de infância envolvendo pinturas e bandeirinhas e os encontros entre vizinhos e familiares para acompanhar as partidas. O projeto integra uma série de ações da companhia para o Mundial, que inclui ainda embalagens temáticas e colecionáveis inspiradas no campeonato.

Firehouse Subs Brasil

Buscando se conectar às conversas que movimentam o país, a Firehouse Subs Brasil lança ofertas inspiradas no sonho do Hexa. A rede apresenta duas novidades temáticas: as Hexalmondegas, com 6 almôndegas cobertas por molho marinara e gratinadas com queijo parmesão, por R$18,90; e o combo Almôndega 15cm com duas almôndegas extras, acompanhado de batata (90g) e bebida (300ml), a partir de R$33,90.

Para quem prefere acompanhar os jogos sem sair da frente da tela, a Firehouse também criou boxes exclusivos para delivery com 3 subs de 10cm, a partir de R$54,90. O box “Só Craque” reúne Brisket & Cheddar, New York Pastrami e Steak & Cheese; o “Levou Frango” traz Chicken BBQ, Chicken Mayo e Cajun Chicken; o “Favoritos do Mister” conta com Italiano, Turkey & Honey Ham e Turkey Bacon Ranch; e o “Goleada” combina Almôndega, Chicken BBQ e Honey Ham & Cheese.

As opções já estão disponíveis nos principais aplicativos de entrega.

Flutter Brazil/Betnacional

A jornada da Betnacional para a Copa do Mundo começou muito antes de a bola rolar, preparando o terreno para o tão sonhado Hexa com muita fé e brasilidade. A narrativa teve início ainda na fase de expectativas e definição dos adversários, no final de 2025, quando a marca, entendendo a alma supersticiosa do nosso povo, lançou o "Movimento Antizica".

Com uma boa dose de humor para blindar a Seleção - que segundo o público está “zicada” desde 2022, quando um gato foi retirado da bancada durante uma coletiva de imprensa -, a iniciativa incluiu a "Carta Antizica" e uma ação inusitada em que gatinhos pareceram no estúdio da CazéTV exatamente no dia do sorteio dos grupos, garantindo que os caminhos do Brasil estivessem livres de qualquer azar.

À medida que a ansiedade aumentava às vésperas do torneio, a Betnacional dominou as telas para embalar o coração da torcida. Foram lançadas campanhas proprietárias emocionantes, como a campanha “Bota essa paixão pra jogo” com os embaixadores da marca Vini Jr e Galvão Bueno.

As mensagens transmitidas pela Betnacional não apenas reforçam a empolgação da torcida, com a marca lançando ainda em abril a campanha de Jogo Responsável com o jogador da seleção Vini Jr caracterizado como o sábio “Vini Sênior” e compartilhando a necessidade do equilíbrio e a consciência na hora de jogar.

Para anunciar a chegada da torcida brasileira na terra do Tio Sam, a Betnacional promoveu uma verdadeira invasão verde e amarela nos Estados Unidos, organizando um grandioso Bandeiraço em plena Times Square pré jogo da seleção e uma travessia histórica na Brooklyn Bridge, em Nova York, em parceria com o Movimento Verde e Amarelo.

A presença em eventos para assistir as transmissões dos jogos também está dentro das ações realizadas, com apoio a diversas casas, tanto no Brasil quanto no exterior.

Youcom e Renner

Marcas do ecossistema Lojas Renner SA, como Renner e Youcom, desenvolveram coleções em parceria com o Guaraná Antarctica. As coleções foram pensadas para dialogar com diferentes perfis de consumidores, sempre dentro de uma narrativa de moda, brasilidade e pertencimento.

A parceria com Guaraná Antarctica, que resultou em uma cápsula com a Renner e outra com a Youcom, explora um território afetivo forte. No caso da Youcom, a parceria com Guaraná reúne cinco peças-chave que equilibram funcionalidade e estética retrô, traduzindo o espírito leve e vibrante da marca.

A curadoria inclui duas camisetas esportivas, uma blusa feminina, além de boné e meia, itens que combinam atitude e versatilidade.

No que se refere à Renner, a collab com Guaraná tem 21 peças, entre camisetas, polos e acessórios como bonés, meias e lenços, tendo como inspiração momentos históricos do futebol brasileiro. As modelagens transitam entre o amplo e o ajustado, propondo silhuetas disruptivas, enquanto a cartela de cores revisita tons associados ao Brasil de forma menos óbvia, trazendo um olhar nostálgico e atualizado.

A Renner lançou ainda uma outra coleção em parceria com Ronaldinho Gaúcho, que traz um olhar relacionado à personalidade e ao legado de um dos maiores ídolos do futebol mundial, dialogando com consumidores que valorizam autenticidade, atitude e a influência do esporte na cena urbana.

Os produtos em parceria com Guaraná são cápsulas especiais de edição limitada, que foram disponibilizadas no e-commerce e nas lojas físicas de Renner e Youcom sem previsão de reposição.

Camicado

Camicado lança campanha que transforma o lar em cenário da torcida brasileira. Com a chegada do maior torneio de futebol do mundo, o lar se torna, mais do que nunca, um ponto de encontro para viver a emoção dos jogos. Inspirada por esse clima, a Camicado, maior varejista de casa e decoração do país, apresenta sua nova campanha, “Entre o sofá e o coração, cabe um Brasil inteiro”.

O convite é simples e especial: transformar esse espaço em um cenário de aconchego e boas memórias. A iniciativa celebra tudo o que acontece além do campo: os preparativos, a mesa arrumada com carinho, as conversas que atravessam a sala e os encontros que aproximam diferentes pessoas em torno de uma mesma paixão.

Para dar vida a esse olhar, a Camicado destaca suas categorias de servir, decorar, cozinhar, comer e beber, com uma curadoria de produtos que traz a brasilidade em cores, texturas e elementos naturais. Ao longo da campanha, o público também receberá, nas redes sociais, dicas diárias sobre gastronomia e a arte de servir, além de destaques de produtos ideais para receber, como copos, taças, tábuas e itens de churrasco.

A comunicação temática também estará presente em mídia, nas lojas físicas e em parcerias com influenciadores, além de uma edição especial do Camicado Sessions, projeto da marca que promove encontros e vivências imersivas, prevista para junho.

Taco Bell

Em vez de torcer apenas pelas vitórias, o Taco Bell decidiu abraçar todas as emoções da temporada. De olho em um dos momentos culturais mais relevantes do ano, a marca transformou o estado de espírito da torcida em experiência e, com a estreia da plataforma global L.O.C.O.S. (Loss Or Celebration Outcome Support) no Brasil, leva a conversa para além dos restaurantes por meio de uma combinação de ativações, experiências e distribuição de produtos para se conectar aos consumidores em tempo real.

A campanha marca a chegada da Taconeta, primeiro food truck oficial da marca no país, que passou a integrar a programação da Arena Brasileira, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Ao longo da iniciativa, o Taco Bell distribuirá 25 mil tacos gratuitos por meio de ações presenciais, cupons e mecânicas especiais nas lojas.

Um dos destaques da estratégia é a dinâmica inspirada no humor dos torcedores. Sempre no dia seguinte às partidas do Brasil, os consumidores podem mostrar o seu mood — seja de celebração ou sofrimento — para ganhar um taco grátis, reforçando a proposta de que, para Taco Bell, qualquer resultado pode render uma boa história e uma dose extra de sabor.

A iniciativa representa o primeiro capítulo de L.O.C.O.S. no país e reforça o plano da marca de transformar grandes conversas da cultura em experiências capazes de aproximar ainda mais os consumidores.

KFC Brasil

A temporada de jogos foi ponto de partida para uma das principais campanhas do KFC Brasil em 2026. Desenvolvida pela LOLA\TBWA, a iniciativa começou com a transformação de Craque Neto em “Coroneto Sanders”, uma releitura irreverente do fundador da rede criada a partir de um comportamento tipicamente brasileiro: reclamar das partidas faz parte da experiência.

Sob o conceito “se é para reclamar, melhor fazer isso de barriga cheia”, a marca passou a ocupar o território do futebol com humor, entretenimento e conversa. A campanha evoluiu com o lançamento do Box da Torcida, produto criado para compartilhar durante os jogos e que reúne as tradicionais tiras de frango crocantes da rede, as inéditas coxinhas da asa — novo corte desenvolvido para o mercado brasileiro —, batata frita e os molhos exclusivos Ranch, Maple e Tex Mex.

A estratégia contempla conteúdo, integrações com criadores, presença em diferentes plataformas e experiências de marca. Como desdobramento da campanha, o KFC levou o Coroneto Sanders para além das telas e promoveu um encontro aberto ao público com Craque Neto em São Bernardo do Campo.

Produzida pela Blow Eventos, a ativação transformou a loja da rede em um ponto de encontro para os fãs, com ambientação temática, bola cenográfica de cinco metros, DJ e uma dinâmica inspirada nos bordões popularizados pelo apresentador. A campanha reforça a proposta da marca de transformar os momentos em torno dos jogos em experiências compartilhadas, aproximando consumidores, entretenimento e cultura popular.

CNA+

Inspirado pelo principal torneio de seleções do planeta, o CNA lança uma ação especial que transforma o universo do futebol em uma oportunidade de aprendizado cultural e linguístico. Até o dia 26 de junho, a rede promoverá aulas online gratuitas de idiomas relacionados a países participantes da competição, permitindo que o público conheça novas línguas e culturas enquanto acompanha os jogos.

Em vez de focar apenas nas seleções mais tradicionais, a iniciativa convida o público a descobrir idiomas, histórias e aspectos culturais de países que costumam receber menos atenção dos torcedores, mas que carregam uma rica diversidade linguística. Entre os idiomas contemplados estão opções mais conhecidas, como japonês, alemão, francês e espanhol, além de experiências voltadas para línguas menos familiares ao público brasileiro, como wolof, coreano e árabe.

A programação foi inspirada em países que estarão em campo em partidas escolhidas ao longo da fase de grupos do torneio. Os encontros acontecem em datas próximas aos jogos e apresentam aspectos básicos dos idiomas, além de curiosidades sobre os países representados.

A proposta é transformar a experiência de acompanhar a competição em uma jornada de descobertas que vai além do esporte. Além das atividades gratuitas, novos alunos interessados nos cursos de inglês, espanhol, robótica e programação terão condições especiais.

Para participar das aulas e conhecer mais sobre a campanha basta realizar a inscrição pelo link.

Casas Bahia

A Casas Bahia lança a campanha "Ganhou, é Pix", iniciativa que une a compra de TVs selecionadas à torcida pelo Brasil no maior torneio de futebol do mundo. A mecânica é direta: quem adquirir um modelo da lista participante tem direito a receber um Pix caso a seleção brasileira vença a partida, com valores que variam de R$ 50 a R$ 1.000 de acordo com o modelo e o tamanho do produto.

A campanha dá sequência ao movimento "Brasil Campeão, Carnê Quitado na Mão" e conta com Denilson, pentacampeão de futebol, e Bia Reis como embaixadores, reforçando a proximidade da marca com o público durante a competição. Para participar, é necessário abrir uma conta Casas Bahia Pay no momento da compra, integrando as soluções financeiras do ecossistema Grupo Casas Bahia à mecânica da ação.

A iniciativa, que tem abrangência nacional, é tratada internamente como uma "segunda Black Friday" pelo potencial de volume e engajamento que o torneio representa para o calendário do varejo em 2026.