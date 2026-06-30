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Marcas chinesas crescem 515% em relevância no mercado brasileiro

Análise da Timelens baseada em 110 milhões de menções revela mudança profunda no comportamento de compra e preferência por tecnologia

Tratar a eletrificação como uma tendência única é o maior erro estratégico do setor atualmente (BYD/Divulgação)

Tratar a eletrificação como uma tendência única é o maior erro estratégico do setor atualmente (BYD/Divulgação)

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Publicado em 30 de junho de 2026 às 13h00.

O interesse dos brasileiros por marcas automotivas chinesas registrou um salto explosivo de 515% nos últimos caches anos, tracionando um aumento de 112% no debate sobre veículos eletrificados no país.

É o que revela um estudo inédito da Timelens, empresa pertencente à FutureBrand São Paulo com base em mais de 110 milhões de menções online, apontando que a entrada das novas montadoras asiáticas deixou de ser uma aposta baseada em preço para assumir a liderança em inovação, redefinindo de vez o comportamento de compra e as exigências no mercado nacional.

A mudança no comportamento de compra do brasileiro

O levantamento mapeia a fundo o que está movendo o futuro do mercado e como a percepção do brasileiro mudou em relação à mobilidade, apontando uma virada de chave no perfil do comprador: o automóvel deixou de ser visto apenas como um produto e se transformou em uma plataforma de experiência.

O conforto consolidou-se como o principal pré-requisito nas conversas (41,7% de importância), e a tecnologia passou de diferencial a uma exigência inegociável.

"O setor automotivo brasileiro está passando por múltiplas transições simultâneas e quem olhar para isso como um movimento linear vai perder oportunidades. A chegada das novas montadoras asiáticas redefiniu a lógica de concorrência de forma muito rápida. Em menos de três anos, observamos a migração do ceticismo para o desejo real de compra. Elas deixaram de brigar apenas por preço para ditar o ritmo da inovação”, afirma Filippo Vidal, sócio e diretor da FutureBrand São Paulo.

Essa transformação reconfigurou o próprio mindset do brasileiro. O vocabulário mudou: o clássico “quilômetro por litro” agora divide espaço com a fluência em “quilômetro por hora”, ressaltando autonomia e recarga.

A pesquisa alerta que montadoras tradicionais que continuarem competindo como se estivessem vendendo apenas hardware correm o risco de ficar para trás.

A Nova Liderança: O jogo da consolidação das marcas chinesas

O crescimento mais acelerado do setor não vem das marcas tradicionais. As montadoras chinesas mudaram o eixo da conversa no Brasil em menos de três anos, migrando do antigo ceticismo para o desejo real de compra do consumidor. Elas deixaram de competir apenas em preço e passaram a ser reconhecidas como sinônimos de inovação, qualidade e tecnologia.

Contudo, o estudo destaca que o futuro não chega de forma igual para todos. O impacto dessas novas marcas concentra-se fortemente nas categorias de maior valor: os SUVs Médios/Premium já representam cerca de 39% a 40% das conversas sobre carros chineses.

Ao mesmo tempo, o interesse em sedãs compactos e médios asiáticos registrou um aumento explosivo de 939%, enquanto os sedãs de luxo avançaram impressionantes 2.000%. O jogo no Brasil, portanto, deixou de ser sobre a entrada no mercado e passou a ser sobre a consolidação.

O Cenário Real da Eletrificação

As vendas refletem o aumento das conversas: os veículos eletrificados já alcançaram 14% de participação nas vendas totais de automóveis no Brasil no início de 2026, com uma projeção de bater recordes e chegar a mais de 280 mil unidades vendidas até o fim do ano.

A análise técnica revela, porém, que as tecnologias caminham em ritmos distintos. Nesse cenário, a eletrificação no Brasil não acontece de forma linear.

  • Híbridos Convencionais (HEV): O estudo mostra que eles ainda lideram o volume de conversas (com 41% de participação), pois são vistos como a escolha "segura" de transição, mas já começam a perder relevância, amargando uma queda de 44,9% no ritmo de crescimento.

  • Veículos 100% Elétricos (BEV): Registram crescimento de 116% nas menções, ganhando força à medida que quebram o ceticismo provando sua durabilidade e baixo custo de manutenção a longo prazo.

  • Híbridos Plug-in (PHEV): Puxam a próxima grande onda, com um avanço de mais de 211%, sendo percebidos atualmente como a solução mais flexível e completa para o consumidor.

"O maior equívoco estratégico da indústria hoje é enxergar a transição energética como um bloco único. Os dados do Estudo evidenciam que operamos em modelos fragmentados.

Enquanto os modelos híbridos convencionais, até então vistos como o refúgio seguro de transição, começam a perder fôlego e desacelerar, as opções plug-in puxam a próxima grande onda de adoção por oferecerem a autonomia ideal para o momento. A vantagem competitiva na próxima década pertencerá a quem souber aplicar a matriz energética correta para cada perfil de uso”, conclui Filippo.

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